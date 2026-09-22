Türkiye dahil 30 ülkede 189 şirketle faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Yalçıntaş, OYAK’ın konsolide net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 83 milyar liraya ulaştığını, grubun konsolide aktif büyüklüğünün ise 1 trilyon 847 milyar lira seviyesine çıktığını duyurdu.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA DEVİYLE DEV ORTAKLIK YOLDA

Grubun küresel bir oyuncu olma vizyonu doğrultusunda en kritik açıklama enerji sektöründen geldi. Yalçıntaş, dünyanın en büyük enerji devlerinden biriyle stratejik ortaklık masasında olduklarını belirterek şu detayları aktardı:

"Enerji alanında dünyanın en büyük enerji devlerinden bir tanesiyle yürüttüğümüz stratejik ortaklık görüşmesi var. Bu senenin sonunda veya önümüzdeki senenin başında resmin netleşeceğini düşünüyoruz. Bu OYAK'ın çok ulusluluk yapısında önemli bir yapı taşıdır. Vizyonumuz OYAK'ı uluslarüstü bir şirket haline getirmek."

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DAHA FAZLA OYAK ŞİRKETİ HALKA ARZ OLACAK"

Borsa İstanbul bünyesindeki halka açık OYAK şirketlerine dikkat çeken Yalçıntaş, yatırımcılara yeni halka arzların müjdesini verdi. Altı ay önce verdikleri sözleri tuttuklarını ifade eden Genel Müdür:

"Daha önceki toplantımızda 'OYAK Şirketler Topluluğundan borsada işlem gören daha fazla şirket göreceksiniz' demiştim. Bu sözümüzü 6 ayda tuttuk. Bu sözü şimdi de tekrarlayabilirim; önümüzdeki yıllarda daha fazla OYAK şirketinin halka arz olduğunu göreceksiniz. Yatırımcılar halka açık OYAK şirketlerinin hepsine güvenebilir."

Piyasalardaki son fon krizlerine de değinen Yalçıntaş, OYAK Portföy’ün kurumsal yapısı ve kontrol mekanizmaları sayesinde bu çalkantılardan etkilenmediğini vurgulayarak küçük yatırımcılara her zaman kurumsal şirketlerle çalışma tavsiyesinde bulundu.

TEKFEN YATIRIMI İLE TARIM VE İNŞAATTA BÜYÜK SİNERJİ

2026 yılının en büyük hamlelerinden biri olarak nitelendirilen Tekfen Holding’in yüzde 42,8’lik payının devralınması konusuna değinen Yalçıntaş, bu adımın sadece bir ölçek büyümesi olmadığını belirtti.

Tekfen’in mühendislik, tedarik, inşaat ve liman tecrübesiyle OYAK ekosistemine entegre olacağını; gübre ve tohum tarafında ise Hektaş ve Toros Gübre’nin güç birliği yaparak Türkiye tarımına ivme kazandıracağını açıkladı.

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