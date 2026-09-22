Önceki kapanışa göre 20,40 puan gerileyen piyasada toplam işlem hacmi 64,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörel bazda ayrışmalar dikkat çekerken, bankacılık endeksi yüzde 0,62 prim yaptı; holding endeksi ise yüzde 1,60 değer kaybetti.

Günün ilk yarısında en çok kazandıran sektör yüzde 2,20 ile madencilik olurken, en fazla kaybettiren sektör yüzde 9,14 ile finansal kiralama ve faktoring olarak kayıtlara geçti.

ZİRAAT YATIRIM TEMPOYU DÜŞÜRDÜ

Dünkü işlem gününde 22,2 milyar liralık devasa bir alım hacmine imza atan Ziraat Yatırım, bugün alım temposunu belirgin şekilde düşürdü.

Saat 13:10 itibarıyla kurumsal aracı kurum verilerine göre Ziraat Yatırım’ın net hacmi 180.681.056 TL seviyesinde kaldı.

Ziraat Yatırım’ın En Çok Alım Yaptığı Hisseler



Ziraat Yatırım’ın portföyüne eklediği hisselerde enerji ve sanayi ağırlığı öne çıktı:

• Astor Enerji (ASTOR): 56.705.563,00 TL net hacim ile alım listesinin yüzde 9,31'ini oluşturdu (Maliyet: 260,722 TL).

• Türk Altın İşletmeleri (TRALT): 19.132.762,15 TL net hacim (yüzde 3,14 pay, Maliyet: 51,519 TL).

• Ziraat Portföy Li̇kit Fon (ZPLIB): 15.969.013,40 TL net hacim (yüzde 2,62 pay, Maliyet: 197,749 TL).

• Şa-Ra Enerji (SARAE): 15.837.151,52 TL net hacim (yüzde 2,60 pay, Maliyet: 54,175 TL).

• Tüpraş (TUPRS): 15.069.746,50 TL net hacim (yüzde 2,47 pay, Maliyet: 394,382 TL).

• Diğer: Alımların yüzde 79,86'sını oluşturan diğer hisselerde 486.522.770,91 TL'lik giriş görüldü.

Ziraat Yatırım’ın En Çok Satış Yaptığı Hisseler



Satış cephesinde ise havacılık ve ağır sanayi hisseleri başı çekti:

• Türk Hava Yolları (THYAO): -73.013.955,50 TL net hacim ile satışların yüzde 17,04'ünü oluşturdu (Maliyet: 296,042 TL).

• Girişim Elektrik (GESAN): -25.646.633,47 TL net hacim (yüzde 5,98 pay, Maliyet: 48,76 TL).

• Ereğli Demir Çelik (EREGL): -16.003.279,22 TL net hacim (yüzde 3,73 pay, Maliyet: 37,612 TL).

• Ford Otosan (FROTO): -15.829.952,10 TL net hacim (yüzde 3,69 pay, Maliyet: 78,412 TL).

• Halkbank (HALKB): -14.181.960,16 TL net hacim (yüzde 3,31 pay, Maliyet: 47,42 TL).

• Diğer: Satışların yüzde 66,24'ünü oluşturan diğer kalemlerde -283.880.171,10 TL'lik çıkış kaydedildi.

GÜNÜN GERİ KALANINDA PİYASALARIN TAKİBİNDE NE VAR?

Analistler, seansın ikinci yarısında yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak Richmond Fed imalat sanayi endeksinin izleneceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puan seviyeleri önemli destek, 13.500 ve 13.600 puan seviyeleri ise direnç konumunda takip ediliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.