İş Yatırım'ın 22 Eylül saat 12.50 itibarıyla aldığı ve sattığı hisseler belli oldu. ASTOR'da 172 milyon TL alım, THYAO'da 162 milyon TL satış öne çıktı.
Borsa İstanbul'da 22 Eylül 2026 işlemleri devam ederken aracı kurumların alım-satım dağılımları da takip ediliyor. Saat 12.50 itibarıyla İş Yatırım 200,4 milyon TL net alım tarafında yer aldı.
İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisse Astor Enerji (ASTOR) oldu. Kurum ASTOR'da 172,29 milyon TL net alım gerçekleştirirken, ortalama maliyet 261,77 TL olarak kaydedildi.
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net Alım
|Pay
|Maliyet
|ASTOR
|172.292.683,50 TL
|%15,59
|261,77 TL
|YKBNK
|67.004.303,78 TL
|%6,06
|36,403 TL
|TRALT
|53.286.644,15 TL
|%4,82
|51,954 TL
|SASA
|50.626.935,55 TL
|%4,58
|2,339 TL
|BIMAS
|36.314.865,25 TL
|%3,29
|432,938 TL
ASTOR'u 67 milyon TL ile Yapı Kredi (YKBNK) takip etti. TRALT'ta 53,29 milyon TL, SASA'da 50,63 milyon TL ve BIMAS'ta 36,31 milyon TL net alım gerçekleşti.
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net Satış
|Pay
|Maliyet
|THYAO
|162.370.705,75 TL
|%17,94
|297,238 TL
|ENERY
|55.082.311,27 TL
|%6,09
|12,237 TL
|AEFES
|38.998.673,68 TL
|%4,31
|19,212 TL
|MGROS
|37.284.866,50 TL
|%4,12
|543,86 TL
|SAHOL
|32.011.474,65 TL
|%3,54
|90,918 TL
Satış tarafında ise Türk Hava Yolları (THYAO) açık ara ilk sırada yer aldı. İş Yatırım'ın THYAO'daki net satışı 162,37 milyon TL oldu. ENERY'de 55,08 milyon TL, AEFES'te 39 milyon TL, MGROS'ta 37,28 milyon TL ve SAHOL'de 32,01 milyon TL net satış gerçekleşti.
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