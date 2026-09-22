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İş Yatırım'ın 22 Eylül saat 12.50 itibarıyla aldığı ve sattığı hisseler belli oldu. ASTOR'da 172 milyon TL alım, THYAO'da 162 milyon TL satış öne çıktı.

Borsa İstanbul'da 22 Eylül 2026 işlemleri devam ederken aracı kurumların alım-satım dağılımları da takip ediliyor. Saat 12.50 itibarıyla İş Yatırım 200,4 milyon TL net alım tarafında yer aldı.

İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisse Astor Enerji (ASTOR) oldu. Kurum ASTOR'da 172,29 milyon TL net alım gerçekleştirirken, ortalama maliyet 261,77 TL olarak kaydedildi.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net Alım Pay Maliyet
ASTOR 172.292.683,50 TL %15,59 261,77 TL
YKBNK 67.004.303,78 TL %6,06 36,403 TL
TRALT 53.286.644,15 TL %4,82 51,954 TL
SASA 50.626.935,55 TL %4,58 2,339 TL
BIMAS 36.314.865,25 TL %3,29 432,938 TL

ASTOR'u 67 milyon TL ile Yapı Kredi (YKBNK) takip etti. TRALT'ta 53,29 milyon TL, SASA'da 50,63 milyon TL ve BIMAS'ta 36,31 milyon TL net alım gerçekleşti.

Tera Yatırım'ın bugün aldığı ve sattığı hisseler Tera Yatırım'ın bugün aldığı ve sattığı hisseler

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net Satış Pay Maliyet
THYAO 162.370.705,75 TL %17,94 297,238 TL
ENERY 55.082.311,27 TL %6,09 12,237 TL
AEFES 38.998.673,68 TL %4,31 19,212 TL
MGROS 37.284.866,50 TL %4,12 543,86 TL
SAHOL 32.011.474,65 TL %3,54 90,918 TL

Satış tarafında ise Türk Hava Yolları (THYAO) açık ara ilk sırada yer aldı. İş Yatırım'ın THYAO'daki net satışı 162,37 milyon TL oldu. ENERY'de 55,08 milyon TL, AEFES'te 39 milyon TL, MGROS'ta 37,28 milyon TL ve SAHOL'de 32,01 milyon TL net satış gerçekleşti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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