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Katılımevim, Destek Holding ve Hedef Holding paylarına ilişkin soruşturmada 14 kişi gözaltına alındı. Soruşturmadaki şüpheli sayısı 60'a yükseldi.

Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Katılımevim (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul ve Aydın'da 14 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) söz konusu şirketlerin paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

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15 ŞÜPHELİDEN 14'Ü YAKALANDI

İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Son operasyonla birlikte soruşturma kapsamında hakkında adli işlem başlatılan şüpheli sayısı 60'a yükseldi.

Açıklanan bilgilere göre 4 şüpheli tutuklandı, 44 şüphelinin gözaltındaki işlemleri sürüyor. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın tespit edilmesi ve malvarlıklarının kaçırılmasının önlenmesine yönelik adli ve mali tedbirlerin de uygulandığı bildirildi.

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