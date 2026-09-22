Garanti BBVA (GARAN), Rekabet Kurulu tarafından işgücü piyasasına yönelik yürütülen soruşturmanın uzlaşmayla sonuçlandığını açıkladı. Banka, süreç kapsamında 1 milyar 547 milyon 608 bin 979 TL idari para cezası ödeyecek.

Garanti BBVA tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, soruşturmanın işgücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik başlatıldığı hatırlatıldı.

SORUŞTURMA UZLAŞMAYLA SONUÇLANDI

Rekabet Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda soruşturmanın Garanti BBVA bakımından uzlaşma usulüyle sonlandırılmasına karar verildi.

Banka, 1.547.608.979,25 TL tutarındaki idari para cezasının ödenmesiyle sürecin tamamlanacağını bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlgi: 24.02.2026 tarihli Özel Durum Açıklamamız

İlgi'de kayıtlı açıklamamızda, Rekabet Kurulu tarafından gönderilen tebligat ile işgücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Bankamız hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği ve soruşturma sürecinin devam ettiği bildirilmişti.

Rekabet Kurulunun (Kurul) 26-19/601-237 sayılı uzlaşma kararı uyarınca, yürütülmekte olan soruşturmanın Bankamız bakımından, Kurul'un uzlaşma koşulları ve yürütülen süreç akabinde uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar verilmiş olup, Bankamızca 1.547.608.979,25 TL tutarında idari para cezası ödenerek süreç tamamlanacaktır.

Bilgilerinize sunarız."

NE OLMUŞTU?

Rekabet Kurulu, çalışan ayartmama anlaşmaları ve işgücü piyasasına yönelik rekabete hassas bilgi değişimi şüphesiyle bankacılık, sigortacılık ve bilişim teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren 26 teşebbüs hakkında soruşturma başlatmıştı.