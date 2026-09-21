Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA), yönetim kurulundaki iki istifayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket açıklamasına göre Kutlu Hakan Özgül ve Sedat Kılıç, "gördükleri lüzum üzerine" 18 Eylül 2026 tarihinden itibaren yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etti. İstifa beyanlarının şirkete 21 Eylül'de ulaştığı belirtildi.

SEDAT KILIÇ'IN ATAMASI HENÜZ TESCİL EDİLMEMİŞTİ

KAP açıklamasında yönetim değişikliklerinin tescil sürecine ilişkin ayrıntılara da yer verildi.

Kutlu Hakan Özgül'ün yönetim kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin karar 4 Eylül'de tescil edilmişti. Sedat Kılıç ise 7 Eylül'de istifa eden Metin Kuru'nun yerine yönetim kurulu üyeliğine atanmış ve yönetim kurulu başkan vekilliğine seçilmişti. Ancak Sedat Kılıç'ın atanmasına ilişkin tescil işlemleri henüz tamamlanmamıştı. Bu nedenle Kılıç adına tescil edilmiş bir yönetim kurulu üyeliği kaydı bulunmadığı bildirildi.

PRİZMA PRES'İN YÖNETİM KONTROLÜ DLT TURİZM'E GEÇMİŞTİ

Tera Yatırım Teknoloji Holding'in dolaylı bağlı ortaklığı DLT Turizm ve Ticaret A.Ş., Prizma Pres'in A grubu paylarının devralınmasını 19 Ağustos'ta tamamlamış ve şirketin yönetim kontrolünü elde etmişti. DLT Turizm daha sonra diğer PRZMA ortaklarına yönelik zorunlu pay alım teklifi için SPK'ya başvurmuştu.

Prizma Pres, yönetim kurulu üyelikleri, görev dağılımı ve temsil yetkilerine ilişkin gerekli işlemlerin mevzuat çerçevesinde yürütüleceğini ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

Şirketimizin yönetim kurulu değişikliklerine ilişkin önceki özel durum açıklamalarının güncellenmesi amacıyla aşağıdaki bilgilendirme yapılmaktadır.

Sayın Kutlu Hakan Özgül ve Sayın Sedat Kılıç'ın, gördükleri lüzum üzerine 18.09.2026 tarihinden itibaren yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ettiklerine ilişkin beyanları Şirketimizce bugün (21.09.2026) öğrenilmiştir. Söz konusu beyanlar, Beyoğlu 50. Noterliği'nin 21.09.2026 tarihli, sırasıyla 10534 ve 10533 yevmiye numaralı istifanamelerinde yer almaktadır.

Sayın Kutlu Hakan Özgül'ün yönetim kurulu üyeliğine atanmasını içeren 27.08.2026 tarihli ve 2026/027 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamındaki üye değişiklikleri, 04.09.2026 tarihinde tescil edilmiş ve aynı tarihli, 11659 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

07.09.2026 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulan, Sayın Metin Kuru'nun istifası ve yerine Sayın Sedat Kılıç'ın atanmasına ilişkin 2026/028 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile görev dağılımı ve temsil yetkilerine ilişkin 2026/029 sayılı Yönetim Kurulu kararının tescil işlemleri ise işbu açıklama tarihi itibarıyla gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle Sayın Sedat Kılıç adına tescil edilmiş bir yönetim kurulu üyeliği kaydı bulunmamaktadır.

Sayın Metin Kuru'nun yönetim kurulu başkanlığı ve şirketi münferiden temsil yetkisine ilişkin ticaret sicili kayıtları, açıklama tarihi itibarıyla değişmemiştir.

Yönetim kurulu üyelikleri, görev dağılımı, temsil yetkileri ve bunlara ilişkin tescil işlemleri hakkında gerekli işlemler, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde yürütülecek; konuya ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla sunulur.