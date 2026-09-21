Sermaye piyasalarında 550 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren gelişmelerin ardından Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki birikimlerin durumu da gündeme geldi. 7 portföy yönetim şirketinin fonları işleme kapatılırken, 131 fon için tasfiye kararı alındı.

Gelişmeler sonrası yaklaşık 18 milyon kişinin birikimlerinin değerlendirildiği BES'te "Emeklilik fonları da etkilenecek mi?" sorusu öne çıktı.

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, konuya ilişkin değerlendirmesinde mevcut gelişmelerin emeklilik fonlarına doğrudan yansımayacağını belirtti.

TASFİYE EDİLENLER ARASINDA BES FONU VAR MI?

Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, fonları işleme kapatılan 7 portföy yönetim şirketi arasında yalnızca Atlas Portföy'ün bir emeklilik yatırım fonu yönettiği belirtiliyor. Söz konusu fonun büyüklüğünün ise sınırlı olduğu ifade ediliyor.

Diğer 6 portföy yönetim şirketinin emeklilik fonlarıyla bağlantısının bulunmadığını belirten Doğan, Türkiye'deki yaklaşık 400 emeklilik fonundan yalnızca 16'sının banka dışındaki portföy yönetim şirketleri tarafından yönetildiğini aktardı.

Emeklilik fonlarının büyük bölümünün yönetimi ise bankalara ait portföy yönetim şirketlerinde bulunuyor.

BES FONLARI ÇOKLU DENETİM ALTINDA

Emeklilik fonlarının uzun vadeli tasarrufları kapsaması nedeniyle diğer yatırım fonlarından farklı bir denetim mekanizmasına tabi olduğu belirtiliyor.

BES fonları; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ,Emeklilik Gözetim Merkezi, Sermaye Piyasası Kurulu ve Takasbank tarafından takip ediliyor. Doğan, bu yapının emeklilik fonlarında çok katmanlı bir kontrol mekanizması oluşturduğunu ifade etti.

ŞÜPHELİ İŞLEMLER ÇAPRAZ KONTROL EDİLİYOR

Emeklilik fonlarında hata, ihmal veya olası suistimallerin tespit edilmesi amacıyla Fon Gözetim Platformu da kullanılıyor.

Platform üzerinden SEDDK, EGM, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Borsa İstanbul gibi kurumlarla veri paylaşımı gerçekleştiriliyor.

Fonların portföy varlıkları ve piyasa işlemlerine ilişkin veriler çapraz kontrole tabi tutulurken, olağan dışı işlemlerin erken aşamada tespit edilmesi amaçlanıyor.

EMEKLİLİK FONLARINDA YILLIK GETİRİ YÜZDE 48

Doğan'ın paylaştığı verilere göre son bir yıllık dönemde faiz içeren para piyasası emeklilik fonlarının getirisi yüzde 48 seviyesinde gerçekleşti.

Altın fonlarında da yıllık getiri yüzde 48 olarak hesaplandı.

Doğan, bu oranların enflasyonun yaklaşık 17 puan, mevduat faizinin ise 15 puan üzerinde olduğunu belirterek, son gelişmelerin BES katılımcıları açısından sistemden çıkmayı gerektirecek bir tablo oluşturmadığı görüşünü paylaştı.