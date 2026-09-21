Borsa İstanbul'da satış baskısının sürdüğü haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksi yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederek 13 bin puanın altına indi. Endeks gün içinde 12.975 puan seviyesine kadar gerilerken, İş Yatırım'ın saat 12.50 itibarıyla en fazla aldığı ve sattığı hisseler de belli oldu. Kurumun toplam net satışı 381,96 milyon TL'ye ulaştı.

İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA ALDIĞI HİSSELER

Kurumun en yüksek net alım yaptığı hisse Türk Hava Yolları (THYAO) oldu. THYAO'da 78,69 milyon TL'lik net alım gerçekleşirken, işlemlerde ortalama maliyet 280,878 TL olarak kaydedildi.

İkinci sırada 51,56 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) bulunurken, Efor Çay (EFOR) 48,86 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı.

Hisse Net alım Pay Maliyet THYAO 78.691.976,75 TL %9,61 280,878 TL KCHOL 51.561.694,10 TL %6,30 214,427 TL EFOR 48.856.543,42 TL %5,97 18,228 TL EKDMR 47.987.499,20 TL %5,86 36,188 TL ZRGYO 32.437.768,07 TL %3,96 19,167 TL

İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ilk sırayı Sabancı Holding (SAHOL) aldı. İş Yatırım'ın SAHOL'deki net satışı 65,52 milyon TL olurken, ortalama maliyet 86,679 TL seviyesinde gerçekleşti.

SAHOL'ü 62,23 milyon TL'lik net satışla ASELS, 58,04 milyon TL ile TUPRS takip etti. PETKM ve HALKB de kurumun en yüksek net satış yaptığı hisseler arasında yer aldı.

Hisse Net satış Pay Maliyet SAHOL 65.516.310,25 TL %5,46 86,679 TL ASELS 62.232.474,00 TL %5,18 368,074 TL TUPRS 58.035.889,50 TL %4,83 401,357 TL PETKM 57.384.433,42 TL %4,78 20,674 TL HALKB 53.237.048,52 TL %4,43 47,307 TL

Veriler 21 Eylül 2026 saat 12.50 itibarıyla gerçekleşen işlemleri gösteriyor. Gün içinde yapılacak yeni işlemlerle birlikte aracı kurum dağılımında değişiklik yaşanabilir.

ARACI KURUM VERİLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Aracı kurum dağılımı, Borsa İstanbul'da hangi hisselerde alım ve satışların yoğunlaştığını görmek açısından yatırımcıların yakından takip ettiği göstergeler arasında yer alıyor. Özellikle yüksek işlem hacmine sahip kurumların belirli hisselerde net alıcı veya net satıcı konumunda olması, gün içindeki para akışının hangi hisselere yöneldiğine ilişkin fikir verebiliyor.

Net alım tutarı, kurum üzerinden gerçekleşen alışların satışlardan ne kadar fazla olduğunu; net satış ise satışların alışların ne kadar üzerinde kaldığını gösteriyor. Ortalama maliyet verisi de işlemlerin hangi fiyat seviyelerinde yoğunlaştığını anlamaya yardımcı oluyor.

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