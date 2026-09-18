Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK), son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan fon düzenlemeleri ve tasfiye süreçlerinin ardından yatırımcılardan ve kamuoyundan gelen bilgilendirme talepleri üzerine Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı.

YÜZDE 3 SINIRININ ÜZERİNDE POZİSYON YOK

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yatırım fonlarının portföy yapıları ve sermaye piyasası araçlarına yönelik gerçekleştirdiği düzenlemeler hatırlatılan açıklamada, TEFAS ve KAP verileri ışığında şu ifadelere yer verildi:

"Portföy yönetim şirketlerince KAP ve TEFAS'ta kamuya açıklanan en güncel fon portföy bilgileri çerçevesinde; mevcut durum itibarıyla şirketimiz sermayesinin yüzde 3’ünü aşan oranda MİA Teknoloji A.Ş. payı bulunduran herhangi bir yatırım fonu bulunmamaktadır. Bu kapsamda, fonların şirketimiz sermayesindeki pay sahipliği açısından yüzde 3 seviyesini aşan bir pozisyonu yer almamaktadır."

SPK DÜZENLEMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Mia Teknoloji, sermaye piyasalarının sağlıklı, şeffaf ve güvenilir şekilde işlemesine yönelik olarak SPK tarafından hayata geçirilen risk yönetimi ve portföy yapısı düzenlemelerinin yakından izlendiğini bildirdi.

Şirket, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli tüm değerlendirmelerin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

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