Sürecin yatırımcılar nezdinde yarattığı belirsizlik ve endişelerin farkında olunduğunu belirten şirket, etkilenen tüm emirlerin titizlikle incelendiğini ve gelişmeler doğrultusunda bilgilendirmelerin süreceğini bildirdi.

"SÜREÇ SPK ESASLARI DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜLÜYOR"

Midas tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, tasfiye işlemlerinin SPK'nın 57/1708 sayılı kararıyla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ilerletildiği vurgulandı.

Şirket, bu zorlu dönemde yatırımcılara gerekli tüm operasyonel desteğin sağlanacağını ve adımların anlık olarak takip edildiğini ifade etti.

TEFAS EMİR İPTALLERİNE AÇIKLIK GETİRİLDİ

Açıklamada, özellikle Takasbank bünyesindeki TEFAS üzerinden iletilen ve gerçekleşmeyen emirlere ilişkin şu detaylara yer verildi:

"TEFAS işlemleri genel Uygulama Esasları çerçevesinde yürütülmektedir. Bu esaslar doğrultusunda, belirli piyasa koşullarında aracı kurumların müdahalesi ve kontrolü olmaksızın sistem tarafından emirler reddedilebilmektedir. Dolayısıyla yaşanan emir retleri Midas'a özgü bir durum olmayıp, sistem geneline yansıyan bir prosedürdür."

HER EMİR AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLİYOR

Sistem tarafından reddedilen ve askıda kalan tüm taleplerin Midas bünyesinde tek tek incelemeye alındığı aktarıldı.

Şirket, fon tasfiyelerine ilişkin detaylar ve nakde dönüşüm takvimleri netleştikçe yatırımcılarına doğru ve şeffaf bilgi akışı sağlamak adına iç kontrollerini aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

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