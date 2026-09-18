Şirket, fon varlıklarının Türkiye İş Bankası tarafından nakde dönüştürüleceğini ve yatırımcılara ödemelerin oluşturulacak ödeme planı doğrultusunda yapılacağını bildirdi.

6 FONUN TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Tera Portföy tarafından yapılan açıklamada, SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/61 sayılı Bülteni kapsamında belirlenen tasfiye usul ve esaslarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

SPK kararı doğrultusunda Tera Portföy’ün kurucusu olduğu ve güncel SPK listesinde yer alan 6 yatırım fonunun tasfiye işlemlerinin, Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütüleceği belirtildi.

TÜRKİYE İŞ BANKASI YETKİLENDİRİLDİ

Açıklamaya göre SPK, ilgili Tera Portföy fonlarında Türkiye İş Bankası A.Ş.’yi portföy saklayıcısı olarak görevlendirdi ve tasfiye süreçlerini yürütmek üzere yetkilendirdi.

Tasfiye kapsamında fonların varlıklarının Türkiye İş Bankası tarafından nakde dönüştürüleceği ve elde edilen tutarların yatırımcılara oluşturulacak ödeme planı doğrultusunda aktarılacağı bildirildi.

MKK KAYITLARI MUTABAKATLA KESİNLEŞTİRİLECEK

Belirlenen tasfiye esasları kapsamında yatırımcıların fon katılma paylarına ilişkin kayıtlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile Türkiye İş Bankası arasında mutabakatının yapılacağı aktarıldı.

Bu mutabakatın, tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesini takip eden iki iş günü içerisinde tamamlanması öngörülüyor.