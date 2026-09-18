Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır, yıllık 90 bin ton katot bakır kapasitesine ulaşırken Elazığ, Çanakkale ve Sinop yatırımlarıyla toplam yatırımını 2,2 milyar dolara çıkardı.
Cengiz Holding bünyesinde faaliyet gösteren Eti Bakır, Türkiye’nin bakır üretim kapasitesini artırmak amacıyla yatırımlarını hızlandırdı. Şirketin yıllık 90 bin ton katot bakır üretim kapasitesine ulaştığı belirtildi.
TÜRKİYE’NİN BAKIR İHTİYACININ YÜZDE 25’İNİ KARŞILIYOR
Eti Bakır, madenden son ürüne kadar üretim gerçekleştirebildiği faaliyet yapısıyla kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor.
Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş, Elazığ, Çanakkale ve Sinop’ta hayata geçirilen yeni üretim sahaları ile Samsun’daki kapasite artışının yanı sıra Çayeli Bakır ve Anagold Madencilik satın almalarının toplam yatırım tutarının 2,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
Yıllık 90 bin ton katot bakır üretim kapasitesine ulaşan Eti Bakır’ın, Türkiye’nin toplam bakır ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini tek başına karşıladığı ifade edildi.
Kaynak: Milliyet