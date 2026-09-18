Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı NTV canlı yayınında borsa ve fon piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Sermaye piyasalarındaki işleyişin güvenle devam ettiğini belirten Bakan Şimşek, kararların arkasındaki tabloyu rakamlarla açıkladı:

"Piyasada toplam 2 bin 38 adet fon bulunuyor. Bunlardan yalnızca 131’ine ilişkin tedbir adımı atıldı. Yani fon piyasasının yüzde 90'ından fazlası normal işleyişinde, güven içinde ve sağlıklı şekilde işlemeye devam ediyor. Yaşanan durum, son derece sınırlı sayıdaki fonda ortaya çıkan kredi ve likidite probleminden ibarettir. Borsamızda ve fon piyasalarımızda yapısal bir sorun söz konusu değildir."

"TASFİYE SÜRECİ BORSAYI BASKI ALTINA ALMAYACAK"

Piyasa bozucu eylemlere ilişkin SPK'nın hızlıca devreye girdiğini ve konunun artık adli makamların takibinde olduğunu aktaran Şimşek, teminat yapılarının da güçlendirildiğini söyledi.

SPK tarafından başlatılan 131 fonluk tasfiye sürecinin hisse senetleri piyasası üzerindeki olası etkilerine değinen Şimşek, "Buradaki tasfiye süreci borsayı bundan sonraki dönemde baskı altına alacak bir çerçevede yürütülmeyecektir" dedi.

"RİSK ALGISI YÜKSELMEDİ, CDS DÜŞÜŞ GÖSTERDİ"

Piyasalardaki güven ortamına dikkat çeken Şimşek, Türkiye’nin kredi risk primindeki (CDS) hareketi örnek gösterdi:

"Eğer dün piyasalarda iddia edildiği gibi yüksek bir risk algısı olsaydı CDS yükselirdi. Ancak bırakın yükselmeyi, sınırlı da olsa gerileme kaydetti."

BANKA DIŞI FİNANS SEKTÖRÜNE YENİ DÜZENLEME SİNYALİ

Banka dışı finans sektörüne ilişkin de mesajlar veren Bakan Şimşek, bu alanda bir kriz bulunmadığını ancak daha sıkı denetim mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Şimşek, bankacılık sektöründeki gibi katı kuralların bu alana da uyarlanması için ilave çalışmaların sürdüğünü ifade etti.