Odine Solutions Teknoloji (ODINE), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada Fransa merkezli dünya telekomünikasyon devi Orange SA ile Grup Sözleşmesi imzaladığını bildirdi.

Yapılan bildirime göre anlaşma, Orange Grubu’nun toptan satış birimi Orange Wholesale bünyesinde, Odine tarafından geliştirilen "Odine Orion Toptan Ses Yönetim Çözümü"nün uygulanmasını kapsıyor.

Projenin genel kapsamı ve ticari şartlarında mutabakata varılırken; nihai sözleşme bedeli, opsiyonel kalemlerin seçimine göre taraflar arasında imzalanacak Satın Alma Sözleşmesi ile netlik kazanacak.

Proje kapsamında Odine Teknoloji; Orion platformunun kullanımının yanı sıra mimari tasarım, sistem entegrasyonu, veri göçü (migration), test, doğrulama, devreye alma ve işletim destek hizmetlerini üstlenecek.

Platform; en düşük maliyetli yönlendirme (LCR), menşe bazlı yönlendirme, çağrı detay kayıtlarının (CDR) işlenmesi, trafik yönetimi ve faturalandırma gibi temel süreçleri tek çatı altında sunuyor.

HİSSE GRAFİĞİNDE TABAN BASKISI

Küresel ölçekteki bu kritik referans anlaşmasına rağmen ODINE hisselerindeki teknik ve borsa geneline yayılan satış baskısı dikkat çekiyor.

• Günlük Kayıp: Dün de yüzde 9,99 düşüş gösteren ODINE hissesi seans kapanışında 513,50 TL seviyesine geriledi.

• Dip Seviye: Zirve noktalarından başlayan sert satış dalgası ve ardı ardına gelen taban serileri sonrası hisse, dünkü kapanış itibarıyla son 1 ayın en düşük seviyelerine gerilemiş durumda.

• İşlem Hacmi: Günlük işlem hacmi ise 3,88 milyon olarak grafik verilere yansıdı.

Piyasa uzmanları, şirketin yurt dışındaki operasyonel büyümesini ve küresel operatörlerle yaptığı bu tarz stratejik anlaşmaları uzun vadeli temel göstergeler açısından olumlu değerlendirirken, hissedeki kısa vadeli fiyatlamaların genel piyasa koşulları ve fon satışlarından etkilendiğini vurguluyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.