Bulls Portföy Yönetimi A.Ş., medyaya yansıyan türde riskli işlemler yapmadıklarını, fonlarında herhangi bir likidite sıkıntısı veya temerrüt riski bulunmadığını bildirdi.

Bulls Portföy Yönetimi tarafından yapılan duyuruda, SPK’nın 2026/60 sayılı bültenindeki ilke kararı doğrultusunda TEFAS’a açık fonlarda işlemlerin durdurulduğu hatırlatıldı.

Şirket yetkilileri, inançlı mülkiyet ve etkin risk yönetimi ilkeleri doğrultusunda bugüne kadar hiçbir fonda pay repo işlemi gerçekleştirmediklerini vurguladı.

Açıklamada öne çıkan diğer detaylar şu şekilde sıralandı:

• Likidite ve Risk Durumu: Kurucusu ve yöneticisi olunan fonlarda herhangi bir likidite sorunu bulunmuyor. Gerekli izinlerin verilmesi durumunda yatırımcıların satış talepleri derhal karşılanabilecek boyutta.

• Mevzuata Uyum Süreci: 28 Ağustos 2026 tarihinde güncellenen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’deki kurallara hızla uyum sağlandığı, iki serbest fonda (IIE ve BOS) tanınan geçiş süresi dahi beklenmeden KAP duyuruları ile uyumun tamamlandığı belirtildi.

• Repo / Ters Repo Uyum: Repo işlemlerinden kaçınıldığı için getirilen yeni düzenlemelere 28 Ağustos itibarıyla da tam uyumlu olunduğu ifade edildi.

YÖNETİLEN PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ 14,6 MİLYAR TL

Şirket, 16 Eylül 2026 gün sonu verileri itibarıyla bünyesindeki menkul kıymet yatırım fonlarının büyüklüğünü de kamuoyuyla paylaştı:

• TEFAS’a Açık Fonlar: Toplam 13 fon bulunuyor ve bu fonların toplam büyüklüğü 4,8 milyar TL seviyesinde.

• TEFAS’a Kapalı Fonlar: Toplam 15 fon yer alıyor ve bu fonların toplam büyüklüğü 9,8 milyar TL.

• Toplam Büyüklük: 28 menkul kıymet yatırım fonu ile yönetilen toplam portföy büyüklüğü 14,6 milyar TL'ye ulaşıyor.

Açıklamanın sonunda, Bulls Portföy’ün bağlı olduğu grubun sermaye yapısı ve finansal tecrübesi göz önünde bulundurulduğunda fonlarda sistemik veya finansal bir riskin yer almadığı yeniden altı çizilerek belirtildi.

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