Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/60 sayılı bülteninde, bazı yatırım fonlarının işleme kapatılması ve tasfiye edilmesine karar verildi.

Portföy verilerine göre tasfiye edilecek fonların elindeki hisselerin şirketlerin fiili dolaşımdaki paylarına olan yüksek oranı dikkat çekiyor.

FİİLİ DOLAŞIM ORANI EN YÜKSEK HİSSELER

Tasfiye edilecek fonların taşıdığı pozisyonların, şirketlerin toplam fiili dolaşımdaki paylarına oranla en yüksek olduğu hisse TEHOL oldu.

Fonların elinde tuttuğu 822,6 milyon lotluk TEHOL pozisyonu, şirketin fiili dolaşımının yüzde 77,74'üne karşılık geliyor.

Fiili dolaşıma göre en yüksek fon payına sahip ilk 5 hisse şöyle sıralandı:

• TEHOL: yüzde 77,74 (822.606.173 lot)

• ANELE: yüzde 68,14 (47.960.455 lot)

• TRHOL: yüzde 60,13 (6.160.009 lot)

• OZATD: yüzde 57,52 (10.756.759 lot / Toplam dolaşım: 18.700.835 lot)

• PEKGY: yüzde 54,68 (1.608.817.294 lot)

LOT MİKTARINDA LİDER: PEKGY

Fonların taşıdığı toplam lot miktarı açısından bakıldığında listenin zirvesinde PEKGY yer aldı.

Tasfiye sürecindeki fonların PEKGY'de toplam 1 milyar 608 milyon 817 bin 294 lot pozisyonu bulunuyor.

Bu miktar, şirketin 2 milyar 942 milyon 500 bin adetlik fiili dolaşımının yarısından fazlasını oluşturuyor.

Lot büyüklüğü bakımından PEKGY'yi sırasıyla şu hisseler takip etti:

• TEHOL: 822,6 milyon lot

• ISKPL: 156,3 milyon lot (yüzde 26,39 fiili dolaşım oranı)

• IEYHO: 81,8 milyon lot (yüzde 43,09 fiili dolaşım oranı)

LİSTEDE ÖNE ÇIKAN DİĞER HİSSELER

Fon portföylerinde fiili dolaşım oranı yüksek olan diğer şirketler ve pozisyon detayları şu şekilde gerçekleşti:

• DSTKF: 29.129.321 lot (yüzde 34,46 fiili dolaşım oranı)

• BIGEN: 30.374.000 lot (yüzde 20,24 fiili dolaşım oranı)

• SELEC: 19.088.782 lot (yüzde 20,62 fiili dolaşım oranı)

DEV ŞİRKETLERDEKİ PAYLAR DÜŞÜK SEVİYEDE KALDI

Portföy dağılımlarında fonların THYAO, ASELS, KCHOL, TUPRS, EREGL, PGSUS, GARAN, AKBNK, SAHOL, TCELL, PETKM ve FROTO gibi Borsa İstanbul’un likit ve yüksek hacimli hisselerinde de pozisyon taşıdığı görüldü.

Ancak bu majör hisselerdeki fon paylarının, şirketlerin toplam fiili dolaşımına oranının listenin üst sıralarındaki hisselere kıyasla oldukça düşük seviyelerde kaldığı kaydedildi.

Kaynak: CNBC-e

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.