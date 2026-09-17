Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. SPK ise Tera Portföy bünyesinde yaklaşık 9,2 milyar dolarlık büyüklüğe sahip dört fonda görev yapan İbrahim Bekçi hakkında 2 yıl işlem yasağı ve lisans iptali kararı aldı.

NE OLDU?

Süreç, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın tutuklanmasıyla başladı. Ardından çok sayıda fon şirketinde likidite sorunları ortaya çıktı.

Borsa İstanbul’da dün yaşanan sert düşüşlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi (FTK) acil olarak toplandı. Toplantının ardından çeşitli tedbirler devreye alınırken, SPK da 7 büyük şirkete ait toplam 130 fondaki işlemlerin durdurulmasına karar verdi.

Fonların tasfiyesine karar verilen süreçte, Türkiye’nin büyük yatırım fonlarını bünyesinde bulunduran Tera Yatırım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği öğrenildi.

Öte yandan SPK, Tera Portföy’de yaklaşık 9,2 milyar dolarlık büyüklüğe sahip dört fonda görev yapan İbrahim Bekçi’ye 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına ve sermaye piyasası faaliyetleri kapsamındaki lisansının iptal edilmesine karar verdi.

Kaynak: Ekonomim