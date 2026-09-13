Türkiye'de vergi denetimleri büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere yoğunlaştı. Büyük mükelleflerde vergi inceleme oranı yüzde 31,3'e çıkarken, yüksek gelir grubuna yönelik program kapsamında 16 bin 307 kişi gözetime alındı. Yaklaşık 7 bin mükellefin ise geçmişte hiç beyanname vermediği belirlendi.

HER 3 BÜYÜK MÜKELLEFTEN 1'İ İNCELEMEYE ALINDI

VDK tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl büyük ölçekli mükelleflerin yüzde 31,3'ü vergi incelemesine alındı.

Böylece neredeyse her 3 büyük mükelleften biri vergi incelemesi kapsamına girdi.

Geçmiş yıllarda yaklaşık yüzde 11 seviyesinde bulunan inceleme oranının yüzde 31,3'e yükselmesi dikkat çekti.

Orta ölçekli mükelleflerde inceleme oranı yüzde 7,3, küçük ölçekli mükelleflerde ise yüzde 1,1 olarak gerçekleşti. Orta ölçekli mükelleflerde izaha davet, küçük ölçekli mükelleflerde ise uyarı amaçlı gözetim uygulamaları da kullanılıyor.

YÜKSEK GELİRLİ 16 BİN 307 KİŞİ GÖZETİMDE

Vergi Denetim Kurulu, yüksek gelir grubundaki kişilerin 2025 yılı kazançlarını doğru şekilde beyan etmelerini sağlamak amacıyla 2'nci Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı'nı başlattı.

Program kapsamında yüksek gelir grubunda olduğu değerlendirilen 16 bin 307 mükellef gözetime alındı.

Bu kişiler iki ayrı grupta değerlendirildi.

İlk grupta Türkiye'nin ölçek bakımından en büyük 42 bin şirketinde ortaklığı bulunan ancak ödedikleri gelir vergisinin risk analiziyle tespit edilen kazançlarıyla uyuşmadığı belirlenen kişiler bulunuyor.

İkinci grupta ise herhangi bir şirkette ortaklığı bulunmamasına rağmen lüks yaşam tarzı ile ödediği vergi arasında uyumsuzluk tespit edilen kişiler yer alıyor.

7 BİN KİŞİNİN DAHA ÖNCE HİÇ BEYANNAME VERMEDİĞİ BELİRLENDİ

Denetimlerde dikkat çeken sonuçlardan biri de geçmiş yıllardaki vergi beyannameleri oldu.

Gözetim kapsamındaki yaklaşık 7 bin mükellefin daha önce hiç beyanda bulunmadığı tespit edildi. Bu kişilerin büyük bölümü yürütülen çalışmaların ardından ilk kez beyanname vererek gelirlerini bildirdi.

Program sonucunda gelir vergisi beyanındaki artış 6,7 milyar TL'ye ulaştı.

Bu kişilerin ortak olduğu şirketlerin yaptığı vergi kesintisi matrahındaki artış 4,2 milyar TL, şirketlerin kurumlar vergisi matrahındaki artış ise 33,9 milyar TL olarak hesaplandı.

MATRAH ARTIŞI 48,7 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Yüksek gelir grubuna yönelik program sonucunda mükelleflerin artırdığı toplam matrah 48,7 milyar TL'ye çıktı.

Vergi denetimlerinde teknolojinin ve risk analizlerinin daha yoğun kullanılmasıyla özellikle gelir ve yaşam standardı arasında uyumsuzluk bulunan mükelleflerin mercek altına alınması hedefleniyor.

ŞİMŞEK'TEN YÜKSEK GELİR GRUBUNA MESAJ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, denetimlerin özellikle büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere yöneltildiğini belirtti.

Şimşek, "Vergide adaleti artırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında denetim kapasitemizi, büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere yöneltiyoruz. Bu mükelleflerimizi, vergiye gönüllü uyuma davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.