Türkiye'nin hızla yaşlanan nüfusu sosyal güvenlik sisteminde yeni bir modeli gündeme getirdi. OVP kapsamında "Bakım Sigortası" için çalışma başlatılırken sistemin primli olması halinde çalışan ve işverenden kesinti yapılması seçenekler arasında. Evde bakım, rehabilitasyon ve bakım merkezi hizmetlerinin de sigorta kapsamına alınması değerlendiriliyor.

ÇALIŞANLARDAN YENİ PRİM KESİNTİSİ Mİ YAPILACAK?

Bakım Sigortası'na ilişkin en çok merak edilen konulardan biri sistemin nasıl finanse edileceği.

Zengin, henüz bu konuda alınmış nihai bir karar bulunmadığını vurgulayarak primli sistem tercih edilmesi halinde çalışan ve işverenden hangi oranda kesinti yapılacağının, sunulacak hizmetlerin kapsamına göre belirleneceğini ifade etti.

Primsiz bir sistem kurulması veya primlerin bir kısmının devlet tarafından karşılanması da değerlendirilen modeller arasında bulunuyor.

Dolayısıyla şu aşamada çalışanların maaşından kesin olarak yeni bir kesinti yapılacağına ilişkin alınmış bir karar bulunmuyor.

BAKIM SİGORTASI NEDİR, KİMLERİ KAPSAYACAK?

Planlanan Bakım Sigortası'nın özellikle ileri yaş, kronik hastalıklar veya fiziksel ve zihinsel aktivitelerini tek başına gerçekleştiremeyen kişilere yönelik tıbbi ve sosyal destekleri kapsaması öngörülüyor.

Çalışmalar kapsamında sigortaya dahil edilebilecek hizmetler arasında evde sağlık hizmetleri, palyatif bakım, uzaktan sağlık hizmetleri, rehabilitasyon, huzurevi ve bakım merkezlerinde verilen hizmetler bulunuyor.

Evde sosyal hizmet uzmanı veya sağlık çalışanı tarafından sunulan hizmetlerin sisteme dahil edilip edilmeyeceği de yapılacak çalışmalar sonucunda netleşecek.

TÜRKİYE "YAŞLI ÜLKE" SINIRINI AŞTI

TÜİK'in 2025 verilerine göre Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki nüfus 9 milyon 583 bin kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı ise yüzde 11 seviyesine çıktı.

Birleşmiş Milletler kriterlerinde 65 yaş ve üzerindeki nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10'u aşması, ülkenin "yaşlı nüfuslu" olarak değerlendirilmesinde kullanılan eşiklerden biri.

Türkiye'deki yaşlı nüfus son 5 yılda yaklaşık yüzde 20,5 artarken doğuşta beklenen yaşam süresi de 78 yıla yükseldi.

65 YAŞ ÜSTÜNDE SAĞLIK HARCAMASI 5-6 KATINA ÇIKIYOR

Nüfusun yaşlanması sosyal güvenlik sisteminin harcamalarını da artırıyor.

Zengin'in verdiği bilgiye göre 30 yaşına kadar olan nüfusun sağlık harcaması 1 birim kabul edildiğinde, 65 yaş üzerindeki nüfusta bu tutar 5-6 birime kadar yükseliyor.

Bakım Sigortası çalışmasının arkasındaki temel nedenlerden biri de yaşlanan nüfusla birlikte artması beklenen sosyal güvenlik harcamalarının uzun vadede finansmanının sağlanması.

BAKIM SİGORTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakım Sigortası'nın uygulamaya alınacağı tarih, prim oranı ve kapsayacağı hizmetler henüz açıklanmadı.

Öncelikle hangi bakım hizmetlerinin sisteme dahil edileceğinin belirlenmesi, ardından finansman modelinin oluşturulması bekleniyor. Dünyadaki uygulamaların incelenmesinin ardından Türkiye'ye özgü bir Bakım Sigortası modeli de oluşturulabilecek.