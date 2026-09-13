Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından izlediği Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kararlarında yeni hafta hareketli başlayacak. SURGY, EUYO, BORLS ve EDIP hisselerinde uygulanan bazı işlem tedbirleri 14-18 Eylül haftasında sona erecek. Üç hissede yasaklar yarın kalkarken EUYO'da aynı anda 3 farklı tedbir sona erecek.

3 HİSSEDE YASAKLAR YARIN KALKIYOR

Haftanın ilk işlem günü olan 14 Eylül'de üç hissede tedbir süreleri tamamlanacak.

Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) için uygulanan kredili işlem yasağı sona erecek.

Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı (EUYO) yatırımcıları açısından ise üç tedbir birden kalkacak. Hissedeki kredili işlem yasağının yanı sıra brüt takas ve emir paketi uygulamaları da sona erecek.

Borlease Otomotiv (BORLS) hissesinde uygulanan kredili işlem yasağının süresi de 14 Eylül'de tamamlanacak.

EUYO'DA 3 TEDBİR BİRDEN SONA ERECEK

Listenin en kapsamlı değişikliği EUYO hissesinde gerçekleşecek. Hissede uygulanan kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirlerinin süreleri aynı gün dolacak.

Böylece EUYO, haftanın dört hisselik listesinde birden fazla işlem tedbirinin sona ereceği tek hisse olacak.

EDIP İÇİN TARİH 17 EYLÜL

Haftanın ilerleyen günlerinde ise EDIP yatırımcılarının takip ettiği tedbir sona erecek. Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret (EDIP) paylarındaki kredili işlem yasağının 17 Eylül Perşembe günü tamamlanması bekleniyor.

VBTS KARARI KALKINCA HİSSE YÜKSELİR Mİ?

VBTS kapsamında bir tedbirin sona ermesi, hisse fiyatının yükseleceği veya düşeceği anlamına gelmiyor. Uygulamanın sona ermesi yalnızca ilgili işlem kısıtlamasının belirtilen tarihten itibaren kaldırılması anlamına geliyor.

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