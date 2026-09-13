Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde 7-11 Eylül haftasının aracı kurum dağılımı belli oldu. Bank of America üzerinden 8,6 milyon lotluk net alım yapılırken BofA, haftalık alımların yaklaşık yarısını tek başına gerçekleştirdi. THYAO aynı zamanda BofA'nın geçen hafta Borsa İstanbul'da en fazla para ayırdığı hisse oldu.

BOFA'NIN THYAO ALIMI 8,6 MİLYON LOTU AŞTI

THYAO'da ilk 5 alıcı kurumun toplam net alımı 14 milyon 886 bin lot olarak gerçekleşirken bunun 8,6 milyon lotluk bölümü Bank of America üzerinden yapıldı.

BofA'yı 2,49 milyon lotla TERA ve 2,02 milyon lotla QNB takip etti.

Aracı kurum Net alım Pay Ortalama maliyet Bank of America 8.615.531 lot %49,64 300,299 TL TERA 2.496.087 lot %14,38 302,290 TL QNB 2.029.216 lot %11,69 300,031 TL Yapı Kredi 891.316 lot %5,14 289,843 TL A1 Capital 854.020 lot %4,92 295,668 TL

THYAO'YU GEÇEN HAFTA EN ÇOK KİM SATTI?

Satış tarafında ilk sırada Ak Yatırım yer aldı. Kurum üzerinden 4 milyon 932 bin 659 lot net satış gerçekleşirken satışlardaki payı yüzde 28,42 oldu.

Ak Yatırım'ı 2,96 milyon lotla Yatırım Finansman ve 2,31 milyon lotla İnfo Yatırım izledi.

Aracı kurum Net satış Pay Ortalama maliyet Ak Yatırım 4.932.659 lot %28,42 299,617 TL Yatırım Finansman 2.959.256 lot %17,05 302,616 TL İnfo Yatırım 2.307.699 lot %13,30 300,915 TL Destek Yatırım 1.504.136 lot %8,67 303,028 TL İş Yatırım 1.240.680 lot %7,15 303,219 TL

THYAO HAFTAYI 300 TL SINIRINDA TAMAMLADI

Türk Hava Yolları hissesi 7 Eylül'de 296,75 TL seviyesinde kapanırken hafta içerisinde 305 TL'nin üzerini test etti. THYAO, 11 Eylül seansını ise yaklaşık 300 TL seviyesinde tamamladı.

THYAO HİSSESİNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER

THYAO hisselerinde aracı kurum hareketliliğinin yaşandığı haftada Türk Hava Yolları cephesinden önemli bir sponsorluk anlaşması da geldi.

THY, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool FC'nin 1 Haziran 2027'den itibaren ana partneri olacak. Şirketin logosu 2027/28 sezonundan itibaren Liverpool'un erkek, kadın ve akademi takımlarının formalarının ön yüzünde yer alacak. Anlaşmayla Liverpool'un ana partneri 17 yıl sonra ilk kez değişmiş olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.