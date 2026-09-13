Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) hisselerinde gelişmeler milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Hem Tera Grubu ile yürütülen devir görüşmeleri hem de sert fiyat hareketleri yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor.

Hisse, 27 Ağustos 2026 tarihinde 69 TL ile tarihi zirvesini gördükten sonra satış baskısıyla karşılaşırken 7-11 Eylül haftasının son işlem gününü yüzde 10 kayıpla 37,64 TL'den tamamladı.

KTLEV'de yaşanan hareketlerin ardından yatırımcıların gözü aracı kurum dağılımına çevrildi. Haftalık verilere göre TERA üzerinden yapılan 117 milyon lotu aşan net alım listenin açık ara ilk sırasında yer aldı.

KTLEV'DEN GEÇEN HAFTA EN ÇOK KİM ALDI?

7-11 Eylül 2026 haftasında KTLEV hisselerinde en yüksek net alım 117 milyon 586 bin 125 lotla TERA üzerinden gerçekleşti. TERA'nın net alımlardaki payı yüzde 55,94 olurken ortalama maliyeti 40,109 TL olarak hesaplandı.

İş Yatırım ise 46,5 milyon lotluk net alımla ikinci sırada yer aldı.

Aracı kurum Net alım Pay Ortalama maliyet TERA 117.586.125 lot %55,94 40,109 TL İş Yatırım 46.533.052 lot %22,14 32,986 TL Gedik 13.223.270 lot %6,29 31,144 TL Midas 8.604.125 lot %4,09 44,185 TL Ziraat 6.703.134 lot %3,19 45,269 TL

KTLEV'DE EN ÇOK SATIŞI A1 CAPITAL YAPTI

Satış tarafında ise A1 Capital üzerinden 100 milyon 520 bin 105 lot net satış gerçekleşti. A1 Capital'in net satışlardaki payı yüzde 47,82 oldu.

QNB 39,5 milyon lotla ikinci, Bank of America ise 14 milyon lotla üçüncü sırada yer aldı.

Aracı kurum Net satış Pay Ortalama maliyet A1 Capital 100.520.105 lot %47,82 40,696 TL QNB 39.481.206 lot %18,78 36,995 TL Bank of America 14.022.781 lot %6,67 39,162 TL Yapı Kredi 8.769.791 lot %4,17 29,914 TL İnfo Yatırım 8.366.565 lot %3,98 39,602 TL

KTLEV'deki aracı kurum dağılımını öne çıkaran gelişmelerden biri de Pusula Finans Holding'in Tera Grubu'na devrine yönelik yürütülen süreç oldu.

Tera Grubu şirketleri, Katılımevim'in yüzde 29,50 payına sahip Pusula Finans Holding ile bağlı şirketlerinden oluşan iktisadi bütünlüğün devralınması amacıyla görüşmelere başlamıştı.

Tarafların planlanan pay devrinin temel ticari ve finansal şartlarında mutabakata vardığı açıklanırken işlemin tamamlanması ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması ile diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olacak.

Planlanan işlem kapsamında Katılımevim'in yanı sıra Pusula Grubu bünyesindeki diğer finans şirketleri de devir sürecinin içerisinde bulunuyor.

69 TL'Yİ GÖRMÜŞTÜ, HAFTAYI 37,64 TL'DEN KAPATTI

KTLEV hissesi 27 Ağustos'ta 69 TL ile tarihi zirvesini görmesinin ardından oldukça sert bir fiyat hareketi yaşadı.

Hisse, takip eden süreçte 30'lu TL seviyelerine kadar çekilirken 11 Eylül'deki son işlem gününde yüzde 10 değer kaybederek 37,64 TL'den haftayı tamamladı.

Böylece tarihi zirve ile son kapanış arasındaki fark yaklaşık yüzde 45,4 oldu.

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