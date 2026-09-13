Borsa İstanbul'da yatırımcıların bedelsiz sermaye artırımı bekleyişi sürüyor. SPK'nın geçen hafta 4 şirkete onay vermesinin ardından güncel listede 39 şirket kaldı. Üstelik bedelsiz oranı bir hissede yüzde 4000'e kadar çıkıyor. Bu oran gerçekleştiğinde yatırımcının 1 lotu toplam 41 lot olacak. Peki bedelsiz sermaye artırımı nedir, yatırımcı para öder mi ve hangi hisseler bedelsiz verecek? İşte SPK onayı bekleyen 39 şirket...
Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği bedelsiz sermaye artırımı kararlarına yenileri eklenirken gözler Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) çevrildi.
BIST 100 endeksinin yüzde 3,25 değer kazandığı 7-11 Eylül 2026 haftasında SPK; Kordsa Teknik Tekstil (KORDS), Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET), Mega Metal (MEGMT) ve İnfo Yatırım'ın (INFO) bedelsiz sermaye artırımlarına onay verdi.
Aynı hafta iki şirket bedelsiz sermaye artırımı kararını revize etti. Son gelişmelerle birlikte 13 Eylül itibarıyla bedelsiz sermaye artırımı için SPK onayı bekleyen şirket sayısı 39'a ulaştı.
YÜZDE 4000 BEDELSİZ: 1 LOT 41 LOTA ÇIKACAK
Listedeki en yüksek bedelsiz sermaye artırımı oranı yüzde 4000 ile Tera Yatırım Menkul Değerler'e (TERA) ait.
Yüzde 4000 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylanır ve süreç tamamlanırsa yatırımcının elindeki 1 lot, bedelsiz payların hesaba geçmesiyle toplam 41 lota çıkacak.
Örneğin 100 lot TERA hissesi bulunan bir yatırımcının hesabına 4.000 adet yeni pay eklenecek ve toplam pay sayısı 4.100 lot olacak.
SPK'DAN BEDELSİZ ONAYI BEKLEYEN 39 ŞİRKET
13 Eylül 2026 itibarıyla bedelsiz sermaye artırımı kararı bulunan şirketler arasında yüzde 1000'in üzerinde oran açıklayan çok sayıda şirket bulunuyor.
Listenin en yüksek oranları arasında TERA yüzde 4000, ATEKS yüzde 2023,81, DSTKF yüzde 1679, ARMGD yüzde 1510,15, KUVVA yüzde 1349,65, IZINV yüzde 1327,56, CGCAM yüzde 1300, PKART yüzde 1218,68, ODINE yüzde 1212,22 ve ONCSM yüzde 1200 bulunuyor.
Bu şirketlerin bedelsiz sermaye artırımlarının gerçekleşebilmesi için gerekli süreçlerin tamamlanması ve ilgili durumlarda SPK onayının alınması gerekiyor.
Milyonlarca yatırımcının takip ettiği bedelsiz sermaye artırımı listesinde bekleyen 39 şirket şöyle;
|Hisse
|Şirket
|Bedelsiz oranı
|Karar tarihi
|SPK başvuru tarihi
|MPARK
|MLP Sağlık Hizmetleri
|%200
|3 Kasım 2023
|3 Kasım 2023
|REEDR
|Reeder Teknoloji
|%300
|3 Haziran 2025 / 19 Eylül revize
|19 Eylül 2025
|GZNMI
|Gezinomi Seyahat Turizm
|%1000
|5 Kasım 2025
|7 Kasım 2025
|TRHOL
|Tera Finansal Yatırımlar Holding
|%100
|21 Kasım 2025
|21 Kasım 2025
|ATEKS
|Akın Tekstil
|%2023,80952
|16 Aralık 2025
|-
|RUBNS
|Rubenis Tekstil
|%900
|31 Aralık 2025 / 26 Mart 2026 revize
|28 Ocak 2026
|TERA
|Tera Yatırım Menkul Değerler
|%4000
|19 Şubat 2026
|20 Mayıs 2026
|PKART
|Plastikkart Akıllı Kart
|%1218,68131
|26 Şubat 2026
|27 Şubat 2026
|AYES
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|%233,33333
|31 Mart 2026
|21 Mayıs 2026
|HLGYO
|Halk GYO
|%56,25
|6 Nisan 2026
|3 Ağustos 2026
|DSTKF
|Destek Finans Faktoring
|%1679
|9 Nisan 2026
|-
|ODINE
|Odine Solutions Teknoloji
|%1212,21719
|16 Nisan 2026
|17 Nisan 2026
|RYGYO
|Reysaş GYO
|%250
|20 Nisan 2026
|-
|MERCN
|Mercan Kimya
|%200
|24 Nisan 2026
|4 Mayıs 2026
|IZINV
|İZ Yatırım Holding
|%1327,55533
|7 Mayıs 2026 / 16 Haziran revize
|8 Mayıs 2026
|TNZTP
|Tapdi Oksijen
|%70
|21 Mayıs 2026 / 30 Haziran revize
|14 Temmuz 2026
|KUVVA
|Kuvva Gıda
|%1349,64852
|8 Haziran 2026
|20 Temmuz 2026
|BUCIM
|Bursa Çimento
|%100
|12 Haziran 2026
|-
|GRTHO
|Graintürk Holding
|%950
|15 Haziran 2026
|29 Haziran 2026
|BARMA
|Barem Ambalaj
|%204,76190
|16 Haziran 2026
|19 Haziran 2026
|FLAP
|Flap Kongre
|%326,66666
|23 Haziran 2026
|1 Temmuz 2026
|TEHOL
|Tera Yatırım Teknoloji Holding
|%87,95178
|26 Haziran 2026
|-
|CGCAM
|Çağdaş Cam
|%1300
|30 Haziran 2026
|22 Temmuz 2026
|KLRHO
|Kiler Holding
|%80
|30 Haziran 2026 / 8 Eylül revize
|30 Haziran 2026
|BYDNR
|Baydöner Restoranları
|%615
|1 Temmuz 2026
|6 Temmuz 2026
|CWENE
|CW Enerji
|%53,02005
|1 Temmuz 2026
|25 Ağustos 2026
|DURKN
|Durukan Şekerleme
|%666,03773
|6 Temmuz 2026
|3 Ağustos 2026
|CEMAS
|Çemaş Döküm
|%100
|13 Temmuz 2026
|30 Temmuz 2026
|AKFYE
|Akfen Yenilenebilir Enerji
|%500
|13 Temmuz 2026
|20 Temmuz 2026
|ONCSM
|Oncosem Onkolojik Sistemler
|%1200
|16 Temmuz 2026
|8 Ağustos 2026
|ARMGD
|Armada Gıda
|%1510,14935
|17 Temmuz 2026
|22 Temmuz 2026
|PSDTC
|Pergamon Status Dış Ticaret
|%100
|17 Temmuz 2026
|31 Temmuz 2026
|RALYH
|Ral Yatırım Holding
|%148,04804
|23 Temmuz 2026
|4 Ağustos 2026
|BULGS
|Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
|%646,26865
|23 Temmuz 2026
|29 Temmuz 2026
|EGEGY
|Egeyapı Avrupa GYO
|%400
|18 Ağustos 2026
|1 Eylül 2026
|MTRKS
|Matriks Finansal Teknolojiler
|%200
|26 Ağustos 2026
|10 Eylül 2026
|SARKY
|Sarkuysan
|%50
|27 Ağustos 2026
|-
|DUNYH
|Dünya Holding
|%512,54
|3 Eylül 2026
|-
|ALKLC
|Altınkılıç Gıda
|%900
|8 Eylül 2026
|-
BEDELSİZDE PARA KATLANIR MI?
Bedelsiz sermaye artırımlarında en fazla merak edilen konulardan biri de yatırımcının parasının artıp artmayacağı.
Bedelsiz bölünme tek başına yatırımcının portföy değerini artırmaz. Pay sayısı yükselirken hissenin fiyatı da bedelsiz oranına göre teorik olarak düzeltilir. Finansal Okuryazarlık Platformu'nun verdiği örnekte de yüzde 100 bedelsizde 100 adet 10 TL'lik pay 200 adede çıkarken teorik fiyat 5 TL'ye geriliyor; böylece 1.000 TL olan toplam değer yalnızca bölünme nedeniyle değişmiyor.
Yani lot katlanıyor, para otomatik olarak katlanmıyor.
BEDELSİZ SONRASI HİSSE FİYATI NE OLUR?
Bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiğinde hisse fiyatında bedelsiz oranına bağlı teorik bir düzeltme yapılır.
Basit bir örnekle, 100 TL fiyatı bulunan bir hissede yüzde 100 bedelsiz gerçekleştiğini varsayalım. Yatırımcının lot sayısı iki katına çıkarken teorik fiyat yaklaşık 50 TL'ye düzeltilir.
Bu fiyat değişimi tek başına yatırımcının zarar ettiği anlamına gelmez. Pay adedinin aynı anda artması nedeniyle yatırımcının şirketteki ortaklık oranı değişmez.
BEDELSİZ HİSSELER HESABA NE ZAMAN GEÇER?
Bir şirketin yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararı alması, payların hemen yatırımcı hesabına geçeceği anlamına gelmez.
Halka açık şirketlerin bedelsiz sermaye artırımı sürecinde gerekli prosedürler yürütülür; SPK'ya yapılan başvuruda ihraç belgesinin onaylanması gerekir. Ardından şirket bedelsiz pay alma hakkı kullanımına ilişkin tarihleri kamuoyuna duyurur.
Bu nedenle listedeki şirketlerde karar tarihi, SPK başvuru tarihi, SPK onayı ve pay alma hakkı kullanım tarihi ayrı ayrı takip edilmeli.
BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI HİSSEYİ YÜKSELTİR Mİ?
Bedelsiz sermaye artırımı bir hissenin fiyatının mutlaka yükseleceği anlamına gelmez. Bedelsiz işlem sonucunda şirketin toplam özkaynakları yalnızca bu işlem nedeniyle artmaz ve yatırımcının ortaklık oranı değişmez.
Hissenin bedelsiz kararı öncesinde veya sonrasında göstereceği performans ise şirketin finansalları, piyasa koşulları, yatırımcı talebi ve beklentiler gibi birçok farklı faktöre bağlı olabilir.