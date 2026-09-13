Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği bedelsiz sermaye artırımı kararlarına yenileri eklenirken gözler Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) çevrildi.

BIST 100 endeksinin yüzde 3,25 değer kazandığı 7-11 Eylül 2026 haftasında SPK; Kordsa Teknik Tekstil (KORDS), Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET), Mega Metal (MEGMT) ve İnfo Yatırım'ın (INFO) bedelsiz sermaye artırımlarına onay verdi.

Aynı hafta iki şirket bedelsiz sermaye artırımı kararını revize etti. Son gelişmelerle birlikte 13 Eylül itibarıyla bedelsiz sermaye artırımı için SPK onayı bekleyen şirket sayısı 39'a ulaştı.

YÜZDE 4000 BEDELSİZ: 1 LOT 41 LOTA ÇIKACAK

Listedeki en yüksek bedelsiz sermaye artırımı oranı yüzde 4000 ile Tera Yatırım Menkul Değerler'e (TERA) ait.

Yüzde 4000 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylanır ve süreç tamamlanırsa yatırımcının elindeki 1 lot, bedelsiz payların hesaba geçmesiyle toplam 41 lota çıkacak.

Örneğin 100 lot TERA hissesi bulunan bir yatırımcının hesabına 4.000 adet yeni pay eklenecek ve toplam pay sayısı 4.100 lot olacak.

SPK'DAN BEDELSİZ ONAYI BEKLEYEN 39 ŞİRKET

13 Eylül 2026 itibarıyla bedelsiz sermaye artırımı kararı bulunan şirketler arasında yüzde 1000'in üzerinde oran açıklayan çok sayıda şirket bulunuyor.

Listenin en yüksek oranları arasında TERA yüzde 4000, ATEKS yüzde 2023,81, DSTKF yüzde 1679, ARMGD yüzde 1510,15, KUVVA yüzde 1349,65, IZINV yüzde 1327,56, CGCAM yüzde 1300, PKART yüzde 1218,68, ODINE yüzde 1212,22 ve ONCSM yüzde 1200 bulunuyor.

Bu şirketlerin bedelsiz sermaye artırımlarının gerçekleşebilmesi için gerekli süreçlerin tamamlanması ve ilgili durumlarda SPK onayının alınması gerekiyor.

Milyonlarca yatırımcının takip ettiği bedelsiz sermaye artırımı listesinde bekleyen 39 şirket şöyle;

Hisse Şirket Bedelsiz oranı Karar tarihi SPK başvuru tarihi MPARK MLP Sağlık Hizmetleri %200 3 Kasım 2023 3 Kasım 2023 REEDR Reeder Teknoloji %300 3 Haziran 2025 / 19 Eylül revize 19 Eylül 2025 GZNMI Gezinomi Seyahat Turizm %1000 5 Kasım 2025 7 Kasım 2025 TRHOL Tera Finansal Yatırımlar Holding %100 21 Kasım 2025 21 Kasım 2025 ATEKS Akın Tekstil %2023,80952 16 Aralık 2025 - RUBNS Rubenis Tekstil %900 31 Aralık 2025 / 26 Mart 2026 revize 28 Ocak 2026 TERA Tera Yatırım Menkul Değerler %4000 19 Şubat 2026 20 Mayıs 2026 PKART Plastikkart Akıllı Kart %1218,68131 26 Şubat 2026 27 Şubat 2026 AYES Ayes Çelik Hasır ve Çit %233,33333 31 Mart 2026 21 Mayıs 2026 HLGYO Halk GYO %56,25 6 Nisan 2026 3 Ağustos 2026 DSTKF Destek Finans Faktoring %1679 9 Nisan 2026 - ODINE Odine Solutions Teknoloji %1212,21719 16 Nisan 2026 17 Nisan 2026 RYGYO Reysaş GYO %250 20 Nisan 2026 - MERCN Mercan Kimya %200 24 Nisan 2026 4 Mayıs 2026 IZINV İZ Yatırım Holding %1327,55533 7 Mayıs 2026 / 16 Haziran revize 8 Mayıs 2026 TNZTP Tapdi Oksijen %70 21 Mayıs 2026 / 30 Haziran revize 14 Temmuz 2026 KUVVA Kuvva Gıda %1349,64852 8 Haziran 2026 20 Temmuz 2026 BUCIM Bursa Çimento %100 12 Haziran 2026 - GRTHO Graintürk Holding %950 15 Haziran 2026 29 Haziran 2026 BARMA Barem Ambalaj %204,76190 16 Haziran 2026 19 Haziran 2026 FLAP Flap Kongre %326,66666 23 Haziran 2026 1 Temmuz 2026 TEHOL Tera Yatırım Teknoloji Holding %87,95178 26 Haziran 2026 - CGCAM Çağdaş Cam %1300 30 Haziran 2026 22 Temmuz 2026 KLRHO Kiler Holding %80 30 Haziran 2026 / 8 Eylül revize 30 Haziran 2026 BYDNR Baydöner Restoranları %615 1 Temmuz 2026 6 Temmuz 2026 CWENE CW Enerji %53,02005 1 Temmuz 2026 25 Ağustos 2026 DURKN Durukan Şekerleme %666,03773 6 Temmuz 2026 3 Ağustos 2026 CEMAS Çemaş Döküm %100 13 Temmuz 2026 30 Temmuz 2026 AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji %500 13 Temmuz 2026 20 Temmuz 2026 ONCSM Oncosem Onkolojik Sistemler %1200 16 Temmuz 2026 8 Ağustos 2026 ARMGD Armada Gıda %1510,14935 17 Temmuz 2026 22 Temmuz 2026 PSDTC Pergamon Status Dış Ticaret %100 17 Temmuz 2026 31 Temmuz 2026 RALYH Ral Yatırım Holding %148,04804 23 Temmuz 2026 4 Ağustos 2026 BULGS Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı %646,26865 23 Temmuz 2026 29 Temmuz 2026 EGEGY Egeyapı Avrupa GYO %400 18 Ağustos 2026 1 Eylül 2026 MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler %200 26 Ağustos 2026 10 Eylül 2026 SARKY Sarkuysan %50 27 Ağustos 2026 - DUNYH Dünya Holding %512,54 3 Eylül 2026 - ALKLC Altınkılıç Gıda %900 8 Eylül 2026 -

BEDELSİZDE PARA KATLANIR MI?

Bedelsiz sermaye artırımlarında en fazla merak edilen konulardan biri de yatırımcının parasının artıp artmayacağı.

Bedelsiz bölünme tek başına yatırımcının portföy değerini artırmaz. Pay sayısı yükselirken hissenin fiyatı da bedelsiz oranına göre teorik olarak düzeltilir. Finansal Okuryazarlık Platformu'nun verdiği örnekte de yüzde 100 bedelsizde 100 adet 10 TL'lik pay 200 adede çıkarken teorik fiyat 5 TL'ye geriliyor; böylece 1.000 TL olan toplam değer yalnızca bölünme nedeniyle değişmiyor.

Yani lot katlanıyor, para otomatik olarak katlanmıyor.

BEDELSİZ SONRASI HİSSE FİYATI NE OLUR?

Bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiğinde hisse fiyatında bedelsiz oranına bağlı teorik bir düzeltme yapılır.

Basit bir örnekle, 100 TL fiyatı bulunan bir hissede yüzde 100 bedelsiz gerçekleştiğini varsayalım. Yatırımcının lot sayısı iki katına çıkarken teorik fiyat yaklaşık 50 TL'ye düzeltilir.

Bu fiyat değişimi tek başına yatırımcının zarar ettiği anlamına gelmez. Pay adedinin aynı anda artması nedeniyle yatırımcının şirketteki ortaklık oranı değişmez.

BEDELSİZ HİSSELER HESABA NE ZAMAN GEÇER?

Bir şirketin yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararı alması, payların hemen yatırımcı hesabına geçeceği anlamına gelmez.

Halka açık şirketlerin bedelsiz sermaye artırımı sürecinde gerekli prosedürler yürütülür; SPK'ya yapılan başvuruda ihraç belgesinin onaylanması gerekir. Ardından şirket bedelsiz pay alma hakkı kullanımına ilişkin tarihleri kamuoyuna duyurur.

Bu nedenle listedeki şirketlerde karar tarihi, SPK başvuru tarihi, SPK onayı ve pay alma hakkı kullanım tarihi ayrı ayrı takip edilmeli.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI HİSSEYİ YÜKSELTİR Mİ?

Bedelsiz sermaye artırımı bir hissenin fiyatının mutlaka yükseleceği anlamına gelmez. Bedelsiz işlem sonucunda şirketin toplam özkaynakları yalnızca bu işlem nedeniyle artmaz ve yatırımcının ortaklık oranı değişmez.

Hissenin bedelsiz kararı öncesinde veya sonrasında göstereceği performans ise şirketin finansalları, piyasa koşulları, yatırımcı talebi ve beklentiler gibi birçok farklı faktöre bağlı olabilir.