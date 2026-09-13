Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'ın tekneyle Yunanistan'a kaçtığı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi. Gündeme gelen iddiaların ardından Tera Grubu, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerini kapsayan devralma sürecine ilişkin açıklama yaptı. Planlanan pay devrinin devam ettiği bildirildi.

MUHAMMET YARIZ HAKKINDAKİ İDDİA NE?

Kamuoyuna yansıyan haberlere göre Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın Marmaris'ten tekneyle Yunanistan'a gittiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öne sürüldü.

Pusula Holding ve Katılımevim (KTLEV) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği aktarıldı.

TERA'NIN PUSULA FİNANS HOLDİNG PLANI DEĞİŞTİ Mİ?

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Pusula Portföy YKB Muhammed Yarız

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından yapılan açıklamada, Pusula Finans Holding payları ile holding ve hissedarlarının sahip olduğu bağlı şirketlerden oluşan iktisadi bütünlüğün Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Taraflar daha önce planlanan pay devrinin temel ticari ve finansal şartları üzerinde mutabakata varmıştı.

Son gelişmelerin ardından yapılan açıklamada ise kamuoyuna yansıyan olayların Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerinin tüzel kişilikleri, faaliyetleri ve kurumsal yapılarından bağımsız olduğu belirtildi.

"DEVİR SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Tera Grubu'nun planlanan satın almaya ilişkin stratejik ve finansal değerlendirmesinde değişiklik olmadığı bildirildi.

Planlanan işlemin; sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri ve diğer finansal hizmetlerde ölçeğin büyütülmesi ve farklı faaliyetlerin entegre bir yapı altında bir araya getirilmesi stratejisinin parçası olduğu kaydedildi.

Buna göre Pusula Finans Holding'in planlanan devralma süreci devam ediyor. İşlemin tamamlanması ise düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasına ve diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kamuoyunda Yer Alan Haber ve Değerlendirmeler Hakkında Açıklama Şirketimiz tarafından 09.09.2026 ve 10.09.2026 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarında; Pusula Finans Holding A.Ş. payları ile Pusula Finans Holding A.Ş.’nin ve hissedarlarının sahip olduğu bağlı şirketlerinden oluşan iktisadi bütünlükteki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmelere başlandığı ve akabinde planlanan pay devir işleminin temel ticari ve finansal şartları konusunda taraflar arasında mutabakata varıldığı kamuoyuna duyurulmuştur. Son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı haber ve değerlendirmeler nedeniyle, söz konusu işlem ve Tera Grubu’nun konuya ilişkin yaklaşımı hakkında yatırımcılarımızın doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Kamuoyuna yansıyan söz konusu gelişmelerin, Pusula Finans Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinin tüzel kişilikleri, faaliyetleri ve kurumsal yapıları ile Tera Grubu’nun planlanan devralma işlemine ilişkin stratejik değerlendirmesi ve finansal vizyonu bakımından herhangi bir değişiklik oluşturmadığı önemle belirtilmelidir. Tera Grubu tarafından planlanan işlem; sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri ve finansal hizmetler alanlarındaki faaliyetlerin ölçeğinin ve çeşitliliğinin artırılması, farklı finansal hizmet alanlarının aynı stratejik vizyon altında geliştirilmesi ve güçlü, entegre bir finansal ekosistem oluşturulması hedefleri doğrultusunda değerlendirilmiş ve taraflar arasında temel ticari ve finansal şartlarda mutabakata varılmıştır.

Bu çerçevede Tera Grubu’nun işlem konusundaki değerlendirmesi, Pusula Grubu bünyesindeki şirketlerin faaliyet alanları, kurumsal kapasiteleri, sahip oldukları finansal altyapı ve Tera Grubu’nun uzun vadeli büyüme stratejisine sağlayacakları katkı esas alınarak yapılmıştır. Kamuoyuna yansıyan ve şirketlerin tüzel kişilikleri ile faaliyetlerinden bağımsız nitelikteki gelişmeler, bu stratejik ve finansal değerlendirmeyi değiştiren bir husus teşkil etmemektedir. Bu itibarla, daha önce kamuoyuna açıklanan planlanan pay devir işlemine ilişkin süreç devam etmekte olup; işlemin tamamlanması, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların gerekli izin ve onaylarının alınması ile taraflarca kararlaştırılan diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlıdır.

Tera Grubu, finansal hizmetler alanında uzun vadeli değer yaratma, faaliyetlerini çeşitlendirme ve güçlü bir finansal ekosistem oluşturma yönündeki stratejik vizyonunu kararlılıkla sürdürmektedir. Sürece ilişkin önemli gelişmeler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."