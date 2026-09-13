Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Tera Grubu'nun Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerini devralmaya yönelik sürecinin gündeme gelmesiyle birlikte merak edilen isimler arasında yer aldı.

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Pusula Finans Holding AŞ'nin payları ile holding ve hissedarlarının sahip olduğu bağlı şirketlerden oluşan iktisadi bütünlükteki payların devralınmasına ilişkin sürecin devam ettiğini açıkladı.

Bu gelişmenin ardından "Muhammed Yarız kimdir?", "Muhammed Yarız ne iş yapıyor?" ve "Muhammed Yarız hangi şirketlerde görev yapıyor?” soruları da araştırılmaya başlandı.

MUHAMMED YARIZ KİMDİR?

Muhammed Yarız, finans ve yatırım alanında yöneticilik görevleri üstlenen bir isimdir. Mevcut şirket bilgilerine göre Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Yarız aynı zamanda Pusula Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

MUHAMMED YARIZ'IN EĞİTİMİ

Muhammed Yarız eğitimini İstanbul'da tamamladı. Yarız, İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur.

Kariyerini yatırım ve finans sektöründe sürdüren Yarız, Pusula Grubu bünyesindeki şirketlerde üst düzey yönetim görevleri üstlenmektedir.

MUHAMMED YARIZ NE İŞ YAPIYOR?

Muhammed Yarız, Pusula Portföy Yönetimi AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Portföy yönetimi alanında faaliyet gösteren şirketin yönetiminde bulunan Yarız, aynı zamanda Pusula Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı konumunda.

MUHAMMED YARIZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Muhammed Yarız'ın doğum tarihi, yaşı ve memleketine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Muhammed Yarız'ın kaç yaşında ve nereli olduğuna ilişkin kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

TERA GRUBU'NUN PUSULA FİNANS HOLDİNG SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Tera Yatırım tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerinin planlanan devralınmasına yönelik süreçte stratejik ve finansal değerlendirmede herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Devralma işleminin tamamlanması için ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması ile tarafların belirlediği diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.