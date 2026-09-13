İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık konut arayanları ilgilendiren uygulamada başvuru süreci yarın, 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında ilk etapta İstanbul'un farklı ilçelerinde bulunan 1071 sosyal konut kiraya verilecek.

Başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Projeye başvurmak isteyenlerden başvuru ücreti alınmayacak.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İstanbul kiralık sosyal konut başvuruları e-Devlet üzerinden TOKİ'nin “Konut / İşyeri Başvuru” hizmeti kullanılarak yapılacak.

Başvuru süreci yarın başlayacak ve 25 Eylül'e kadar devam edecek. Vatandaşlar başvurularının kabul edilip edilmediğini de aynı hizmet üzerinden takip edebilecek.

İSTANBUL KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvuracak kişilerde belirlenen şartların tamamının karşılanması gerekiyor.

Başvuru sahibinin;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

-18 yaşını doldurmuş ve evli olması,

-En az 1 yıldır kesintisiz olarak İstanbul'da ikamet etmesi,

-Türkiye sınırları içerisinde adına kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması,

-Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması,

-Aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin TL'yi aşmaması gerekiyor.

Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satan kişiler de projeye başvuramayacak.

Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projelerinde aktif asil ya da yedek hak sahipliği bulunanların başvuruları da kabul edilmeyecek.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE?

İlk etapta kiraya verilecek 1071 konut İstanbul'un farklı bölgelerine dağıtılacak.

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360 konut, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330 konut, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291 konut, Arnavutköy'de ise 90 konut kiraya verilecek.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ikamet ettikleri ilçeye bağlı kalmadan proje kapsamında yer alan istedikleri ilçe için başvurabilecek. İstanbul dışında ikamet edenler ise başvuru yapamayacak.

Konutların teslimlerinin ekim ayında yapılması planlanıyor.

TOKİ KİRALIK KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Projede aylık kira bedelleri 10 bin TL'den başlayacak. Konutlar bölgedeki piyasa kira fiyatlarının altında bedellerle hak sahiplerine tahsis edilecek.

Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri bulunacak. Yeni evli genç çiftlere 1+1 veya 2+1; iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilebilecek.

1+1 konut: 10.000 TL

2+1 konut: 12.000 TL

3+1 konut: 15.000-TL

4+1 konut: 18.000-TL’den başlayacak.

KİRALAR 12 AY BOYUNCA ARTIRILMAYACAK

Hak sahiplerinin ödeyeceği kira bedeli, konutun teslimi için bildirilen tarihten itibaren ilk 12 ay boyunca artırılmayacak.

12 aylık sürenin ardından ilk ocak ayında kira bedeline TÜFE oranında artış yapılacak. Kira ödemeleri ise konutun teslim edildiği ayı takip eden ayın 20'sinde başlayacak.

KONUTLAR 3 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEK

Kiralık sosyal konutlarda tahsis süresi 3 yıl olacak ve bu süre uzatılamayacak.

Üç yıllık tahsis dönemi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin kiralık sosyal konuttan ayrılması gerekecek.