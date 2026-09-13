Altın fiyatları 13 Eylül 2026 Pazar günü gram altın ve çeyrek altındaki güncel rakamları merak edenler tarafından araştırılıyor. Gram altın 6 bin 784 lira seviyesinde işlem görürken ons altın 4 bin 350 dolara yaklaştı. Yeni haftada ise piyasaların odağında Fed faiz kararı olacak. Peki, gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 13 Eylül güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları...

13 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Ons altın: Alış 4.347,60 dolar – Satış 4.350,56 dolar

Gram altın: Alış 6.784,07 TL – Satış 6.784,88 TL

Cumhuriyet altını: Alış 43.418,02 TL – Satış 44.237,40 TL

Tam altın: Alış 43.778,00 TL – Satış 44.300,00 TL

Ziynet altını: Alış 43.418,02 TL – Satış 44.237,40 TL

Çeyrek altın: Alış 10.854,51 TL – Satış 11.093,28 TL

Yarım altın: Alış 21.641,17 TL – Satış 22.186,55 TL

Ata altın: Alış 44.685,32 TL – Satış 45.810,99 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.699,09 TL – Satış 4.919,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.155,28 TL – Satış 6.370,77 TL

Gremse altın: Alış 108.936,00 TL – Satış 110.325,00 TL

ALTINDA GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

Altın fiyatları için haftanın en kritik gelişmelerinden biri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı olacak. Piyasalar 16 Eylül Çarşamba günü açıklanacak faiz kararının yanı sıra Fed'in gelecek döneme ilişkin vereceği mesajlara odaklanacak.

Ons altının tarihi yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle Fed'den gelecek mesajların altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceği değerlendiriliyor. Kararın ardından ons altında oluşacak hareket, dolar/TL'nin seyriyle birlikte gram altın fiyatlarına da yansıyabilir.

16 Eylül'de takip edilecek saatler:

15.30 – ABD perakende satışlar: Fed kararı öncesinde ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin önemli verilerden biri açıklanacak.

21.00 – Fed faiz kararı: Faiz kararının yanı sıra Fed üyelerinin gelecek yıllara ilişkin faiz beklentilerini gösteren noktasal grafik ve ekonomik projeksiyonlar yayımlanacak.

21.30 – Fed Başkanı'nın basın toplantısı: Faizlerin bundan sonraki seyrine ilişkin verilecek mesajlar dolar, tahvil faizleri ve altın fiyatlarının yönü açısından izlenecek.

FED KARARI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Fed'in beklenenden daha güvercin mesajlar vermesi ve faiz indirimlerine yönelik beklentileri güçlendirmesi, dolar ve ABD tahvil getirileri üzerinden ons altını destekleyebilir. Böyle bir senaryoda ons altında yeni zirvelerin gündeme gelmesi, dolar/TL'nin hareketine bağlı olarak gram altını da yukarı taşıyabilir.

Buna karşılık Fed'in enflasyona karşı temkinli tutumunu koruması ve faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği mesajını vermesi halinde altında kısa vadeli satış baskısı oluşabilir. Gram altının yönünde ise ons altının yanı sıra dolar/TL kuru belirleyici olmaya devam edecek.