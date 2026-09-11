Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, savaşın sona ermesi halinde ons altının yaklaşık 5.000 dolar seviyesinde yılı tamamlayabileceğini, bunun da gram altında 7.800 TL civarında bir kapanış anlamına gelebileceğini söyledi.

Petrol fiyatlarının yüksek kalması ve mevcut koşulların devam etmesi halinde ise ons altında yaklaşık 4.400 dolar, gram altında ise 7.000 TL civarının görülebileceğini belirten Ergezen, böylece yıl sonu için gram altında 7.000-7.800 TL bandını işaret etti.

95 DOLARIN ÜZERİNDEKİ PETROL FİYATLARINA DİKKAT

Altın fiyatlarının yönünde petrol fiyatlarının kritik olduğunu vurgulayan Ergezen, 95 doların üzerindeki petrol fiyatlarını alarm seviyesi olarak değerlendirdi.

Petrolün bu seviyelerin üzerinde kalmasının enflasyon ve tahvil faizleri üzerinde baskı oluşturabileceğini belirten uzman, yüksek tahvil faizleri ve güçlenen doların altın üzerinde satış baskısı yaratabileceğini ifade etti.

ONS ALTINDA 3.900-4.000 DOLAR KRİTİK

Petrol fiyatlarının daha da yükselmesi halinde ons altında 3.900-4.000 dolar bandının kritik olduğunu belirten Ergezen, buna rağmen altının yüksek fiyatlara karşın güçlü kaldığını söyledi.

Uzman, geri çekilmelerde merkez bankalarının altın alımlarının etkili olabileceğini düşündüğünü de belirterek, bu alımların ay sonu açıklanacak rezerv verileriyle daha net görülebileceğini ifade etti.

Yıl sonu için öne çıkan tablo: Savaşın sona ermesi senaryosunda gram altında 7.800 TL, petrol fiyatlarının yüksek kaldığı senaryoda ise 7.000 TL civarı beklentisi bulunuyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.