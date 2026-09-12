Bank of America'nın (BofA) analizine göre, altın rezervlerindeki payı düşük merkez bankalarının portföylerinde altının ağırlığını yüzde 30'a çıkarması halinde küresel altın piyasasında 20 bin 333 tonluk ek alım potansiyeli bulunuyor. Bu potansiyelin gerçekleşmesi, merkez bankalarının altın talebini uzun vadede güçlü tutabilir.

BofA'nın çalışmasında merkez bankaları için yüzde 30'luk altın payı referans seviye olarak kabul edildi. Halen altın rezervlerinin toplam rezervler içindeki payı yüzde 30 ve üzerinde olan merkez bankaları hesaplama dışında tutulduğunda ortaya çıkan potansiyel 20 bin 333 tona ulaşıyor.

EN BÜYÜK POTANSİYEL ÇİN'DE

BofA'nın modeline göre en yüksek ilave alım potansiyeli Çin'de bulunuyor. Çin'in rezervlerindeki altın payını yüzde 30'a yükseltmesi için yaklaşık 5 bin 628 ton daha altın alması gerekiyor.

Çin'i 1.866 tonla Japonya, 1.192 tonla İsviçre takip ediyor. Tayvan, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Singapur'un da yüzde 30 seviyesine ulaşabilmesi için 700 tondan fazla ilave altın alması gerektiği hesaplanıyor.

TÜRKİYE MERKEZ BANKASI ALIMLARINDA ZİRVEDE

BofA'nın analizinde Türkiye de dikkat çekiyor. Bankanın aktardığı verilere göre Mart 2022'den bu yana merkez bankalarının gerçekleştirdiği altın alımlarında Türkiye ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi Polonya takip etti.

Bununla birlikte, daha güncel Dünya Altın Konseyi verileri merkez bankalarının altın politikalarında farklı yönlü hareketlerin sürdüğünü gösteriyor. Temmuz 2026'da Türkiye 1 ton altın satarken, Çin 20 ton, Polonya ise 8 ton alım gerçekleştirdi.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ FİYATLARI DESTEKLEYEBİLİR

BofA, merkez bankalarının son yıllarda yıllık 1.000 tonun üzerinde altın almasının, altının güçlü performansında önemli faktörlerden biri olduğunu belirtiyor. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre küresel resmi altın rezervleri yaklaşık 36 bin 705 ton seviyesinde bulunuyor.

BofA'nın hesaplamasına göre altın rezervlerinin yüzde 30'luk referans seviyeye çıkarılması halinde oluşabilecek potansiyel talep, merkez bankalarının mevcut alım hızları dikkate alındığında 20 yılı aşan bir talep potansiyeline işaret ediyor.

Rezerv çeşitlendirmesinin devam etmesi ve altın ağırlığı düşük merkez bankalarının alımlarını artırması halinde, merkez bankası talebinin altın fiyatlarını uzun vadede desteklemeyi sürdürebileceği değerlendiriliyor.

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