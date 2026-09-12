Yatırım fonlarında en yüksek yükseliş yüzde 2,74 ile Hisse Senedi Fonları kategorisinde gerçekleşti. Kıymetli Maden Fonları ise yüzde 0,70 gerileyerek haftayı düşüşle tamamlayan tek kategori oldu.

BES fonlarında ise haftanın en fazla kazandıran kategorisi yüzde 3,56 ile Endeks olurken, Kıymetli Madenler kategorisi yüzde 0,86 düşüşle tek gerileyen kategori olarak öne çıktı.

HAFTANIN YATIRIM FONU ŞAMPİYONU

Yatırım fonları arasında haftanın en fazla kazandıranı Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Fon, haftalık bazda yüzde 144,94 yükseldi. Bu performans güncel fon verilerinde de aynı seviyede görülüyor.

Haftanın en fazla kaybettiren yatırım fonu ise Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Fonun haftalık kaybı yüzde 95,71 olarak gerçekleşti.

BES'TE EN ÇOK KAZANDIRAN FON

Bireysel emeklilik fonlarında haftanın en yüksek getirisi BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonunda görüldü. Fon, haftayı yüzde 5 yükselişle tamamladı.

BES tarafında haftanın en fazla kaybettiren fonu ise Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu oldu. Fonun haftalık kaybı yüzde 1,84 olarak kaydedildi.

Fon Haftalık değişim Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon %144,94 BNP Paribas Cardif OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Fonu %5,00 Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon %-95,71 Garanti Emeklilik Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Fonu %-1,84

Haftalık tabloda özellikle hisse senedi ağırlıklı serbest fonlardaki sert hareketler dikkat çekti. Yatırım fonlarında kategori bazında ise hisse senedi fonları öne çıkarken, kıymetli maden fonları haftayı negatif tamamladı.

Kaynak: AA