Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yatırım fonları ve fiili dolaşım hesaplamalarına yönelik peş peşe attığı adımların ardından fon piyasasında dikkat çeken bir para hareketi yaşandı. 28 Ağustos'tan bu yana TEFAS'a açık 1047 fondan toplam 128 milyar 749 milyon TL net çıkış gerçekleşirken yatırımcı sayısı da 15 bin 817 azaldı.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre; düzenlemelerin ardından bazı fonlarda değer kaybı yüzde 65'e yaklaşırken, Borsa İstanbul'da BIST30 ile diğer endeksler arasındaki performans farkı da belirginleşti.

EN BÜYÜK ÇIKIŞ 53,4 MİLYAR TL

TEFAS verilerine göre 28 Ağustos'tan bu yana en yüksek net para çıkışı 53,4 milyar TL ile Pusula Portföy Para Piyasası Fonu'nda gerçekleşti.

Tera Portföy Birinci Serbest Fonu'ndan 42,7 milyar TL, Yapı Kredi Para Piyasası Serbest Fonu'ndan 31,6 milyar TL, Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Fonu'ndan ise 27,4 milyar TL çıktı.

Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest Fonu'nda çıkış 23,6 milyar TL, Pusula Portföy İkinci Para Piyasası Fonu'nda 19,4 milyar TL, Deniz Portföy Para Piyasası Fonu'nda ise 18,9 milyar TL oldu.

BAZI FONLARDA KAYIP YÜZDE 65'E YAKLAŞTI

Düzenlemelerin ardından fon getirilerinde de sert ayrışma yaşandı. 28 Ağustos'tan bu yana en yüksek kayıp yüzde 64,49 ile Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu'nda görüldü.

Pusula Portföy Birinci Değişken Fonu yüzde 61, Bulls Portföy Birinci Serbest Fonu yüzde 32,43, Bulls Portföy Voltran Katılım Serbest Fonu yüzde 32,28 ve Re-Pie Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fonu yüzde 24,54 değer kaybetti.

Para bir taraftan çıkarken Tera fonuna 48,6 milyar TL girdi

Fon piyasasında toplam net çıkış yaşanmasına karşın bazı fonlara yüksek miktarda para girişi oldu. En büyük net giriş 48,6 milyar TL ile Tera Portföy Hisse Senedi Fonu'nda gerçekleşti.

Garanti Portföy ÖPY Serbest Özel Fonu'na 34,5 milyar TL, Yapı Kredi Portföy Birinci Serbest Fonu'na 32,9 milyar TL, Tera Portföy Para Piyasası Fonu'na ise 31,2 milyar TL net giriş kaydedildi.

BIST30 DİĞER ENDEKSLERDEN AYRIŞTI

28 Ağustos'tan 9 Eylül saat 13.25'e kadar BIST100 yüzde 0,78, BIST500 yüzde 2,06 ve BIST100 dışındaki hisseleri kapsayan BISTTUMY yüzde 4,79 geriledi.

Aynı dönemde BIST30 yüzde 2,73 yükselirken, BIST50 endeksi yüzde 0,5 değer kazandı. Yatırım fonlarına getirilen hisse kısıtlarının BIST30 hisselerini kapsamaması nedeniyle fonların portföylerinde bu hisselere daha fazla ağırlık vermeye yöneldiği belirtildi.

Piyasa uzmanlarının verdiği bilgiye göre bir portföy yönetim şirketinin BIST30 hisselerinde yaptığı 18 milyar TL'lik alım, aralarında banka hisselerinin de bulunduğu 5 hissenin tavan görmesinde etkili oldu.

GÖZLER 20 EYLÜL'DEKİ ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİNDE

SPK'nın yeni düzenlemesiyle pay sahipliği bildirim yükümlülüğü sınırı yüzde 5'ten yüzde 3'e çekildi. Dolaylı ortaklıklar ve fonların arkasındaki gerçek sahipler de fiili dolaşım hesabında daha yakından izlenecek.

Yeni hesaplama yönteminin ardından gözler 20 Eylül'deki Borsa İstanbul endeks değişikliklerine çevrildi. Kasım 2026'da yapılacak MSCI endeks incelemesi de piyasalar açısından önemli başlıklardan biri olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.