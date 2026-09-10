Açılışta yüzde 0,31 yükseliş kaydeden endeks, 14.550,67 puana ulaştı. Güne başlarken bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi ise yüzde 0,09 değer kazandı.

Sektörel bazda en çok kazandıran yüzde 1,53 ile tekstil olurken, bilişim sektörü yüzde 3,15 kayıpla en çok gerileyen taraf oldu.

PİYASALARIN ODAĞINDA MERKEZ BANKALARI VAR

Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimlerin etkisiyle satıcılı bir seyir izlenirken, iç piyasada gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri takip edilecek.

Piyasa beklentileri, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutacağı yönünde konsolide olmuş durumda.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 seviyelerini direnç, 14.400 ve 14.300 puanı ise destek olarak öne çıkarıyor.

GÜNÜN PARA GİRİŞİ VE ÇIKIŞI OLAN HİSSELERİ

Saat 10:30 verilerine göre günlük işlemlerde yatırımcıların tercihleri ve sermaye akışları belirgin farklılıklar gösterdi.

En Çok Para Girişi Yaşanan Hisseler:



• SASA: 41,87 milyon TL para girişi ile zirvede yer alırken günü yüzde 0,37 primle sürdürüyor.

• DSTKF: 34,10 milyon TL para girişi kaydetti.

• MIATK: 22,03 milyon TL para girişiyle birlikte yüzde 5,05 oranında güçlü bir yükseliş yakaladı.

• YKBNK: 16,04 milyon TL para girişine rağmen yüzde 0,55 ekside seyrediyor.

• PATEK: 13,36 milyon TL para girişi alarak yüzde 7,37 primle günün en çok değer kazananlarından biri oldu.

• GUBRF, ECILC ve IEYHO: Sırasıyla 12,61 milyon TL, 11,55 milyon TL ve 10,28 milyon TL net para girişi sağladı.

En Çok Para Çıkışı Yaşanan Hisseler:



• EKGYO: -207,25 milyon TL ile günün en yüksek net para çıkışının yaşandığı hisse oldu ve yüzde 5,78 değer kaybetti.

• THYAO: -187,37 milyon TL para çıkışı kaydetti.

• PASEU: -157,67 milyon TL para çıkışıyla yüzde 3,98 geriledi.

• AKBNK: -118,31 milyon TL net para çıkışı yaşadı.

• ASTOR, ISCTR, TTKOM ve ASELS: Sırasıyla -80,59 milyon TL, -59,13 milyon TL, -52,06 milyon TL ve -50,01 milyon TL para çıkışıyla listenin üst sıralarında yer aldı.

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