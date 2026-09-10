Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yeni bülteninde şirketlerin borçlanma aracı ihraç başvurularına ilişkin kararlarını açıkladı. Kurul, 8 şirketin tahvil, finansman bonosu ve yapılandırılmış borçlanma aracı ihraçlarına onay verdi. Açıklanan nominal ihraç tavanlarının toplamı 10 milyar 665 milyon TL'ye ulaştı.

Listede en yüksek tutarla İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ yer aldı. Şirkete iki farklı borçlanma aracı için toplam 6 milyar TL'lik ihraç tavanı tanındı

İNFO YATIRIM'A 6 MİLYAR TL'LİK ONAY

SPK, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ için 5 milyar TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihraç tavanına onay verdi.

Şirket ayrıca 1 milyar TL tutarında yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edebilecek. Her iki ihracın da nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Böylece İnfo Yatırım için verilen toplam ihraç tavanı 6 milyar TL oldu.

ŞEKER FAKTORİNG'E 1,5 MİLYAR TL

Şeker Faktoring AŞ'nin tahvil/finansman bonosu için belirlenen nominal ihraç tavanı 1 milyar 500 milyon TL oldu. Satışlar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirilecek.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler AŞ ile ING Finansal Kiralama AŞ için ise ayrı ayrı 1 milyar TL'lik tahvil/finansman bonosu ihraç tavanı onaylandı.

Bu iki şirketin satış türü tahsisli/nitelikli yatırımcı olarak belirtildi.

TOPLAM TUTAR 10,6 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

SPK kararındaki nominal ihraç tavanları toplandığında 10 milyar 665 milyon TL'lik büyüklük ortaya çıkıyor.

Bu tutarın 6 milyar TL'si tek başına İnfo Yatırım'a ait. Şirket böylece bültende borçlanma araçları için en yüksek ihraç tavanı onayı alan kuruluş oldu.

Burada önemli bir ayrıntı da bulunuyor. SPK'nın ihraç tavanını onaylaması, şirketlerin söz konusu tutarın tamamını hemen borçlandığı anlamına gelmiyor. Onay, şirketlere belirlenen tavan dahilinde borçlanma aracı ihraç edebilme imkanı sağlıyor.