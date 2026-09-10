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SPK, Borsa İstanbul Repo ve Ters Repo Pazarı'nda yeni düzenlemeye gitti. Bildirim ve bloke şartını sağlamayan işlemler geçersiz sayılarak iptal edilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul Repo ve Ters Repo Pazarı'ndaki bazı işlemler için yeni kurallar getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, belirlenen sürede bildirim yapılmayan veya gerekli bloke işlemi gerçekleştirilmeyen repo işlemleri geçersiz sayılacak.

REPO İŞLEMLERİNE BİLDİRİM VE BLOKE ŞARTI

Yönetmeliğe eklenen yeni hükme göre, merkezi takas hizmeti verilmeyen repo işlemlerine konu menkul kıymetlerin, işlem tarihinde Takasbank tarafından belirlenen saate kadar bildirilmesi gerekecek.

Ancak bildirim tek başına yeterli olmayacak. Söz konusu menkul kıymetlerin aynı zamanda fon adına ilgili hesapta bloke edilmesi zorunlu olacak.

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Böylece kapsama giren repo işlemlerinin geçerli olabilmesi için hem zamanında bildirim hem de bloke şartının yerine getirilmesi gerekecek.

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ŞARTI SAĞLAMAYAN İŞLEMLER İPTAL EDİLECEK

Yeni düzenlemenin en önemli bölümünü ise yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak yaptırım oluşturuyor.

Belirlenen saate kadar menkul kıymetlerin bildiriminin yapılmaması veya fon adına ilgili hesapta bloke edilmemesi durumunda söz konusu repo işlemi geçersiz sayılacak.

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Geçersiz hale gelen işlem, Takasbank'ın bildirimi üzerine Borsa İstanbul tarafından iptal edilecek.

SPK'nın hazırladığı yönetmelikte şu ifadelere yer aldı;

"MADDE 1- 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

'(4) Borsa Repo ve Ters Repo Pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemler, söz konusu repo işlemlerine konu menkul kıymetlerin işlem tarihinde Takasbank tarafından belirlenen saate kadar bildiriminin yapılmaması ve fon adına ilgili hesapta bloke edilmemesi durumunda geçersiz sayılır ve Takasbank’ın bildirimi çerçevesinde Borsa tarafından iptal edilir.'

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür."

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