Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da işlem gören şirketleri ve yatırımcıları ilgilendiren iki önemli ilke kararı açıkladı. Yeni düzenlemelerle pay sahipliği bildirimlerinde alt sınır yüzde 3'e çekilirken, şirketlerin fiili dolaşımdaki paylarının hesaplanmasında kullanılan kriterler de değiştirildi.

SPK'nın 8 Eylül 2026 tarihli ve 2026/57 sayılı bülteninde yayımlanan kararlar 11 Eylül 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.

PAY SAHİPLİĞİ BİLDİRİMİNDE YÜZDE 3 DÖNEMİ

SPK'nın ilk kararına göre, payları borsada işlem gören bir şirketin sermayesindeki payların veya oy haklarının belirli oranlara ulaşması ya da bu oranların altına düşmesi durumunda yapılacak açıklamalar için uygulanan alt sınır yüzde 3'ten başlayacak.

Ayrıca MKK, borsada işlem gören şirketlerin sermayesinde doğrudan yüzde 3 veya daha fazla paya ya da oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişileri gösteren tabloyu değişiklik olması halinde derhal güncelleyecek.

Serbest fonlar ve borsada işlem gören diğer halka açık şirketler aracılığıyla dolaylı olarak yüzde 10 veya daha fazla paya sahip gerçek ve tüzel kişilere ilişkin tablo da aynı kapsamda güncellenecek.

FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY HESABI DEĞİŞİYOR

SPK'nın ikinci önemli kararı ise Borsa İstanbul şirketlerinin fiili dolaşımdaki paylarının hesaplanmasına ilişkin oldu.

Yeni düzenlemeyle fiili dolaşımdaki pay, şirketlerin halka açıklık oranını gösteren bir kavram olarak tanımlandı. Fiili dolaşım oranı, MKK tarafından izlenebilen fiili dolaşımdaki pay adedinin, MKK'nın izleyebildiği toplam pay adedine bölünmesiyle hesaplanacak.

BU PAYLAR FİİLİ DOLAŞIMA DAHİL EDİLMEYECEK

SPK kararına göre bazı paylar fiili dolaşımdaki pay hesabının dışında tutulacak. Bunlar arasında kamu tüzel kişilerinin, şirketin ve ilişkili kuruluşlarının sahip olduğu paylar ile şirketlerin geri alım kapsamında edindiği paylar bulunuyor.

Ayrıca şirket sermayesinin yüzde 10 ve daha fazlasına sahip ortakların payları, belirli üst düzey yöneticilerin sahip olduğu paylar, şirket sandık ve vakıflarının payları ile belirli teminat konusu paylar hesaplamaya dahil edilmeyecek.

Hukuken kısıtlı, alım satıma konu edilemeyen, yasaklı ve hacizli paylar da fiili dolaşım dışında kalacak.

Yurt dışı piyasalarda işlem gören payların da fiili dolaşımdaki pay tanımının dışında tutulmasına karar verildi.

MKK HER GÜN HESAPLAYACAK

Yeni sistem kapsamında fiili dolaşımdaki pay adedi ve fiili dolaşım oranları 11 Eylül 2026'dan itibaren MKK tarafından günlük olarak hesaplanarak kamuoyuna duyurulacak.

Borsada işlem gören tüm şirketler de fiili dolaşım kriterleri kapsamına giren gerçek ve tüzel kişilerin kimlik ve unvan bilgilerini her ayın ilk iş günü MKK'ya bildirecek