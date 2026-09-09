Borsa İstanbul'da işlem gören Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC), daha önce aldığı bedelsiz sermaye artırımı kararında değişikliğe gitti. Şirket, yüzde 1100 olarak belirlenen bedelsiz sermaye artırım oranını yüzde 900'e revize etti.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 8 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, sermaye artırımında kullanılacak iç kaynak kalemleri ve tutarlarında yapılan güncellemeler doğrultusunda yeni karar alındı.

ALKLC SERMAYESİNİ 1,12 MİLYAR TL'YE ÇIKARACAK

Alınan karara göre Altınkılıç Gıda'nın mevcut 112 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 1 milyar 8 milyon TL artırılacak.

Sermaye artırımının tamamlanmasıyla şirketin çıkarılmış sermayesi 1 milyar 120 milyon TL'ye ulaşacak.

Böylece şirketin daha önce yüzde 1100 olarak açıkladığı bedelsiz sermaye artırım oranı yüzde 900 olarak revize edilmiş oldu.

ALKLC YATIRIMCISININ LOTU NE OLACAK?

Yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiğinde yatırımcıların sahip olduğu pay adedi teorik olarak 10 katına çıkacak. Örneğin bedelsiz öncesinde 100 lot ALKLC hissesi bulunan bir yatırımcının hesabında, sermaye artırımı sonrasında toplam 1.000 lot bulunacak.

Bedelsiz sermaye artırımı yatırımcının toplam portföy değerini tek başına artırmıyor. Pay sayısı yükselirken hisse fiyatı da bedelsiz oranına göre teorik olarak düzeltiliyor.

Şirketin sermaye yapısında karar sonrası rakamlar şöyle olacak;

Tutar Kayıtlı sermaye tavanı 390 milyon TL Mevcut sermaye 112 milyon TL Bedelsiz artırılacak tutar 1,008 milyar TL Ulaşılacak sermaye 1,120 milyar TL Bedelsiz oranı %900

ALKLC hissesi 8 eylül 2026 seansını yüzde 1,74 yükselişle 468,00 tamamlamıştı.

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