İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin sunduğu konkordato talebini reddederek iflasına hükmetti.

2014 yılında kurulan ve sektörde polyester, naylon, penye ile karde iplik tedariki gerçekleştiren şirketin mahkeme kararıyla birlikte hukuki koruma süreci tamamlandı.

İFLAS HÜKÜMLERİ UYGULANACAK

Alınan kararla birlikte şirket lehine daha önce verilmiş olan geçici ve kesin mühlet kararları tamamen kaldırıldı.

Şirket yönetimi ve denetimi için atanan konkordato komiserlerinin görevleri sona erdi.

Alacaklılara karşı firmayı koruyan yasal zırhın kalkmasıyla birlikte süreç, bundan böyle doğrudan iflas hükümleri doğrultusunda İflas Dairesi tarafından yürütülecek.