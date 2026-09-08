Aylık bazda yapılan değerlendirmelerde külçe altın, enflasyon karşısında en güçlü performansı sergiledi. Külçe altın;

• Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,17,

• Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,93 oranında reel getiri sundu.

Aylık bazda Yİ-ÜFE'ye göre DİBS yüzde 0,66, euro yüzde 0,61 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,33 kazandırırken; Amerikan doları yüzde 0,86 ve BIST 100 endeksi yüzde 1,83 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 1,38, euro yüzde 1,34 ve mevduat faizi yüzde 1,05 reel getiri sağlarken; dolar yüzde 0,15 ve BIST 100 yüzde 1,13 oranında yatırımcısının kayıp yaşamasına neden oldu.

DÖNEMLERE GÖRE ÖNE ÇIKAN YATIRIM ARAÇLARI

TÜİK raporunda yer alan 3 aylık ve 6 aylık performans özetleri şu şekilde gerçekleşti:

• 3 Aylık Değerlendirme: En yüksek reel getiri DİBS (Yİ-ÜFE ile yüzde 3,46, TÜFE ile yüzde 4,77) tarafında elde edildi. Aynı dönemde en çok kaybettiren ise BIST 100 (Yİ-ÜFE ile yüzde 7,15, TÜFE ile yüzde 5,98) oldu.

• 6 Aylık Değerlendirme: Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile yüzde 1,19 ve TÜFE ile yüzde 2,87 oranlarında en yüksek reel getiriyi sağladı. Buna karşın külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 19,35 ve TÜFE ile yüzde 18,01 kayıpla bu dönemin en çok kaybettireni oldu.

YILLIK GETİRİDE ALTIN AÇIK ARA ÖNDE

Finansal yatırım araçları yıllık bazda ele alındığında, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,49 reel getiri sağlayarak yılın en çok kazandıran yatırım aracı unvanını korudu.

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