Borsa İstanbul A.Ş., Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında hissedeki aşırı fiyat hareketlerinin önüne geçmek amacıyla bir hisse hakkında geçici tedbir kararı alındığını duyurdu.

Alınan karar doğrultusunda, Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BIGEN) payları, 8 Eylül 2026 tarihli seans başından itibaren 7 Ekim 2026 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu tedbirin yatırımcıların korunması ve piyasada istikrarlı bir fiyat oluşumunun desteklenmesi amacıyla uygulandığı ifade edildi.

Hissedeki kısıtlama, belirtilen tarihler arasındaki seanslarda geçerli olacak.

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