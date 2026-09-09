Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden 8 Eylül 2026 tarihinde peş peşe yeni iş ilişkisi, yatırım ve büyüme açıklamaları geldi. HUNER, ERCB, DOFRB, CWENE, UCAYM, MASFN ve AAGYO tarafından duyurulan gelişmelerde milyon dolarlık projeler, yurt dışı yatırımlar ve yeni iş modelleri öne çıktı.

Günün dikkat çeken açıklamaları arasında Erciyas Çelik Boru'nun yaklaşık 12 milyon dolarlık gelir beklentisi bulunan üretim işi, Masfen Enerji'nin 7,5 milyon dolarlık Maldivler projesi ve CW Enerji'nin ABD'de 1 GW kapasiteli güneş paneli fabrikası için çalışmalara başlama kararı yer aldı.

HUNER YENİ ŞİRKET SATIN ALIYORn

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (HUNER), yeni bir şirket satın alma kararı aldı.

Şirket, elektrik üretim tesislerinin kurulması ve işletilmesi ile elektrik enerjisi üretimi ve satışını faaliyet konusu olarak belirleyen H20 Solar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden 1.000 adet payın tamamını satın alacak.

Payların tamamı için ödenecek bedel 500 bin TL olarak açıklandı.

ERCB'DEN MSB PROJESİ

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB), Milli Savunma Bakanlığı projesi kapsamında yeni bir üretim işi üstlendi.

Şirket, Çanakkale Boğazı'nda gemilerin lojistik ve operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa edilen iskelede kullanılacak 563 adet çelik kazık borunun üretimini gerçekleştirecek.

Üretim ve sevkiyatların 2027 yılının ilk çeyreğine kadar tamamlanması planlanırken, söz konusu işin ERCB'nin satış gelirlerine yaklaşık 12 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor.

DOFRB'NİN DALLAS YATIRIMINDA TEŞVİK GÖRÜŞMELERİ

Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB), ABD'nin Teksas eyaletindeki Dallas bölgesinde planladığı yatırım için teşvik görüşmelerine ilişkin yeni açıklama yaptı.

Şirket, Teksas eyaleti ekonomi geliştirme kurumu ile yatırım kapsamında yararlanılabilecek destek ve teşviklere ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde yatırımın önemli bir bölümünün hibe, vergi indirimi ve diğer teşvik mekanizmalarıyla karşılanması hedefleniyor. Böylece yatırım maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

CWENE ABD'DE 1 GW'LIK FABRİKA İÇİN DÜĞMEYE BASTI

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE), ABD'de güneş paneli üretim tesisi kurulması amacıyla fizibilite ve yatırım çalışmalarının başlatılmasına karar verdi.

Yüzde 100 bağlı ortaklığı CW Energy USA Inc. üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan yatırımın yıllık 1 GW güneş paneli üretim kapasitesine sahip olması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında tesisin kurulacağı lokasyon, yatırım teşvikleri, finansman seçenekleri, teknik ve operasyonel gereklilikler ile gerekli izin süreçleri değerlendirilecek.

Şirket yatırımla birlikte küresel pazarlardaki etkinliğini ve uluslararası büyümesini desteklemeyi amaçlıyor.

UCAYM YENİ FRANCHİSE MODELİNE GEÇİYOR

Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. (UCAYM), ÜÇAY 360 Franchise Sistemi adı verilen yeni iş modelini hayata geçirme kararı aldı.

Plan kapsamında şirketin mevcut şubelerinin aşamalı olarak franchise iş ortakları tarafından işletilmesi, sonraki aşamada ise yeni franchise noktalarının sisteme dahil edilmesi öngörülüyor.

Yeni sistem; iklimlendirme, ısı pompaları, yenilenebilir enerji, enerji depolama, küçük ölçekli GES projeleri ve elektrikli araç şarj sistemleri gibi alanları kapsayacak.

Şirket yeni modelle personel ve operasyonel giderleri optimize etmeyi, hizmet ağını büyütmeyi ve sürdürülebilir karlılığı artırmayı hedefliyor.

MASFN'DEN MALDİVLER'DE 7,5 MİLYON DOLARLIK PROJE

Masfen Enerji A.Ş. (MASFN), Maldivler Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir şirketle iki ayrı sözleşme imzaladı.

Toplam 7,5 milyon dolar bedelli sözleşmeler, lagün üzerine kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) projesini kapsıyor.

Sözleşme tutarının 7 Eylül 2026 tarihli TCMB döviz alış kuru üzerinden yaklaşık 362,6 milyon TL olduğu belirtildi.

Proje kapsamında ekipmanların tedarik ve tesliminden montaj ve testlere, sistemlerin devreye alınmasından Enerji Yönetim Sistemi'nin kurulmasına kadar çeşitli çalışmalar gerçekleştirilecek.

AAGYO GAYRİMENKUL İHALESİNE KATILIYOR

Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO), yeni bir gayrimenkul yatırımı için ihale sürecine katılma kararı aldı.

Şirket, Küçükçekmece 6. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından yürütülen 2025/3 satış dosyası kapsamındaki gayrimenkul satış ihalesine katılacak.

UYAP Elektronik Satış Portalı üzerinden gerçekleştirilen ihalede teklif verme süresi 9 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Şirket ihale süreci ve sonuçlarına ilişkin gelişmelerin ayrıca açıklanacağını bildirdi.

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