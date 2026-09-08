Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. (VEYAS), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını 8 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Şirketin yılın ilk 6 ayında satış gelirleri ve esas faaliyet karı yükselirken, net dönem karında geçen yılın aynı dönemine göre dikkat çeken bir gerileme yaşandı.

VEYAS'IN NET KARI YÜZDE 51,6 AZALDI

Türker Vangölü Enerji, 1 Ocak-30 Haziran 2026 döneminde 365 milyon 98 bin TL net dönem karı elde etti. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 754 milyon 218 bin TL net kar açıklamıştı.

Böylece VEYAS'ın 6 aylık net karı yıllık bazda yüzde 51,60 azaldı.

Şirketin net karındaki gerilemeye karşın satış gelirlerinde güçlü artış görüldü. VEYAS'ın 2025'in ilk 6 ayında 8 milyar 607 milyon 750 bin TL olan satışları, 2026'nın aynı döneminde 11 milyar 710 milyon 838 bin TL'ye çıktı. Satışlardaki yıllık artış yaklaşık yüzde 36 olarak gerçekleşti.

ESAS FAALİYET KARINDA YÜZDE 59'A YAKIN ARTIŞ

Bilançoda öne çıkan kalemlerden biri de esas faaliyet karı oldu. Şirketin esas faaliyet karı 2025'in ilk yarısındaki 2 milyar 925 milyon 35 bin TL seviyesinden, 2026'nın ilk yarısında 4 milyar 645 milyon 82 bin TL'ye yükseldi.

Bu rakamlar esas faaliyet karında yıllık bazda yaklaşık yüzde 58,8 artışa işaret etti.

VARLIK VE BORÇLAR

Şirketin toplam varlıkları 2025 yıl sonundaki 34 milyar 116 milyon 905 bin TL seviyesinden 30 Haziran 2026 itibarıyla 32 milyar 55 milyon 164 bin TL'ye geriledi.

Toplam borçlar ise aynı dönemde 17 milyar 459 milyon 909 bin TL'den 15 milyar 50 milyon 706 bin TL'ye düştü.

VEYAS bilançosunda öne çıkan rakamlar

Finansal kalem 2025/6 2026/6 Değişim Hasılat 8,61 milyar TL 11,71 milyar TL %36,1 artış Esas faaliyet karı 2,93 milyar TL 4,65 milyar TL %58,8 artış Net dönem karı 754,2 milyon TL 365,1 milyon TL %51,6 azalış

VEYAS NE ZAMAN HALKA ARZ OLMUŞTU?

Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. (VEYAS), 20 Ağustos 2026 Perşembe günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştı. Şirket payları, Yıldız Pazar bünyesinde ve 136,00 TL baz fiyatla sürekli işlem yöntemiyle alım satıma açılmıştı.