Güne yükselişle başlayan standart altın, gün içerisinde en düşük 6 milyon 816 bin 7 lira, en yüksek ise 6 milyon 847 bin lira seviyelerini gördü.

Dün günü 6 milyon 820 bin liradan kapatan standart altın, gün sonuna doğru gelen alımlarla zirve seviyesinden kapanış yaptı.

KMKTP’de gerçekleşen işlem verilerine göre:

• Altın İşlem Miktarı: 455,71 kilogram

• Altın İşlem Hacmi: 3 milyar 113 milyon 141 bin 717,91 TL

• Tüm Metallerde Toplam İşlem Hacmi: 3 milyar 114 milyon 275 bin 747,47 TL

GÜNÜN EN AKTİF İŞLEM YAPAN KURUMLARI

Altın borsasında gün boyunca en yüksek işlem hacmine ulaşan kurumlar sırasıyla şu şekilde kaydedildi:

• Uğuras Kıymetli Madenler

• Vakıf Katılım Bankası

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• DenizBank

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