Küresel piyasalarda ABD işgücü verilerinin doları ve Hazine tahvil getirilerini güçlendirmesiyle değerli metaller genelinde satış baskısı yaşandı.

Haftayı yüzde 1,12’lik sınırlı bir kayıpla tamamlayan altın, diğer değerli metallere kıyasla güçlü ve dirençli duruşunu koruyarak haftanın en iyi performans gösteren değerli metali oldu.

Analistler, merkez bankalarının devam eden güçlü talebi ve altın ETF’lerine yönelen sermaye akışlarının sarı metale uzun vadeli destek sağladığına dikkat çekiyor.

27 TRİLYON DOLARLIK DEVLER POZİSYON YENİLİYOR

Bloomberg’in derlediği verilere göre toplamda 27 trilyon dolarlık varlığı yöneten dev finans kuruluşları, Federal Rezerv'in (Fed) faiz politikasına dair belirsizliklere rağmen altının "güvenli liman ve portföy koruma" işlevine güvenerek pozisyonlarını büyük ölçüde korudu ya da artırdı.

MERKEZ BANKALARI REZERVLERİNİ ÇEŞİTLENDİRİYOR

Merkez bankalarının altın biriktirme stratejisi de hız kesmeden sürüyor:

• Uruguay: Yaklaşık 30 yıllık aranın ardından ilk kez fiziki altın alımı yaparak rezervlerine ekleme yaptı.

• Bolivya: Yerli üretim altını bünyesinde toplayarak merkez bankası rezervlerini güçlü tutmaya devam etti.

PİYASADAKİ TEMEL RİSKLER VE ZAYIF HALKALAR

Değerli metaller piyasasında genel görünüm altın lehine pozitif kalsa da sektörün diğer üyelerinde zayıflık belirginleşiyor:

• Paladyumda Sert Düşüş: Haftanın en çok değer kaybeden değerli metali yüzde 2,58 kayıpla paladyum oldu. Paladyum ETF’lerindeki varlıklar yıl başından bu yana yüzde 10’dan fazla geriledi.

• Tahvil Getirileri ve Dolar Baskısı: Küresel tahvil getirilerinin 2008’den bu yana en yüksek seviyelere ulaşması ve güçlü dolar, faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor.

• Gümüş ve Platin ETF’lerinden Çıkış: Gümüş, platin ve paladyum ETF'lerindeki sürekli sermaye çıkışları, sektör genelindeki yatırımcı iştahının henüz tam anlamıyla toparlanmadığını gösteriyor.

FIRSATLAR: YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİ VE MADEN RUHSATLARI

Altın ve değerli metaller tarafında önümüzdeki döneme ilişkin iyimserliği destekleyen kritik gelişmeler de bulunuyor:

• Yapay Zekâ ve Platin Grubu Talebi: Yapay zekâ teknolojilerindeki artış; platin, rutenyum ve iridyum gibi metaller için yeni bir sanayi talebi oluşturuyor. Metals Focus verilerine göre, hidrojen elektrolizörlerinin 2026’da yaklaşık 45.000 ons platin tüketmesi bekleniyor.

• Değer Kaybı Ticaret Endeksi Uyarısı: Ned Davis Research, yabancı yatırımcıların ABD Hazine tahvillerinden çekilmesiyle oluşabilecek finansal baskının yatırımcıları altın gibi reel varlıklara yönlendireceğini öngörüyor.

• Meksika’da Madencilik Düğümü Çözülüyor: Meksika Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı (Semarnat) ile Ekonomi Bakanlığı, geçmişten devralınan ruhsat birikimini hızla temizleyerek 150 yeni maden ruhsatını onayladı. Bu adımın küresel maden arzına olumlu yansıması bekleniyor.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN TEHDİTLER VE SORU İŞARETLERİ

• Fed Faiz Beklentileri: Fed Başkanı Christopher Waller’ın açıklamaları Eylül ayı faiz artırımı ihtimalini düşürse de piyasada ek sıkılaştırma olasılıklarının fiyatlanması piyasaları baskılıyor.

• Hindistan’ın Altın İthalatı Çağrısı: Hindistan Başbakanı Narendra Modi, cari açığı ve para birimi üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla halka "gereksiz altın alımlarından kaçının" çağrısında bulundu. Ancak kültürel alışkanlıklar nedeniyle bu çağrının talebi ne kadar etkileyeceği belirsiz.

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