Güne güçlü alımlarla başlayan MIATK hisseleri, saat 12:12 itibarıyla tavan seviyesi olan 37,12 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

Bir önceki gün kapanışını 33,76 TL seviyesinden gerçekleştiren hisse senedi, günlük yüzde 9,95 değer artışıyla tavan fiyatına kilitlendi.

İşlem hacmi ise gün ortasına doğru 201,75 milyon TL (5,43 milyon lot) seviyesine ulaştı.

HAFTALIK KAZANÇ YÜZDE 30'U AŞTI

Hissedeki son dönem yükseliş ivmesi performans verilerine de yansıdı:

• Haftalık Değişim: Yüzde 31,35

• Aylık Değişim: Yüzde 24,90

• Yıllık Değişim: -Yüzde 13,83

• Yıllık En Düşük / En Yüksek: 26,76 TL – 57,85 TL

MIATK HİSSELERİNİ KİM TOPLUYOR?

Gün içi pasta verilerine (AKD) bakıldığında, öğle saatlerinde alıcılar tarafında belirgin bir kurum hakimiyeti göze çarpıyor.

İlk 5 alıcı kurum toplamda 3,37 milyon lot net alım yaparken, ilk 5 satıcı kurumun net satışı 1,72 milyon lot seviyesinde kaldı.

Alım tarafında liderliği açık ara Deniz Yatırım üstlendi. Deniz Yatırım, 37,12 TL tavan maliyetle 2.000.223 lot alım yaparak alıcılar tarafının yüzde 59,33'ünü tek başına oluşturdu.

İkinci sırada ise 1.051.439 lot (yüzde 31,19) net alımla A1 Capital yer aldı. Bu iki kurum, toplam alımların yüzde 90'ından fazlasını gerçekleştirdi.

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