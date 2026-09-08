Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirim doğrultusunda, şirketin mevcut 1 milyar 240 milyon 500 bin TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi, 620 milyon 250 bin TL artırılarak 1 milyar 860 milyon 750 bin TL’ye yükseltiliyor.

Bedelsiz pay ihraç bedelinin tamamı şirketin özsermaye enflasyon düzeltme farkları kal kaleminden karşılanacak.

MHRGY TEORİK FİYATI 2,20 TL OLARAK BELİRLENDİ

Sermaye artırımı süreciyle birlikte MHRGY hisselerinde fiyat düzeltmesine gidildi.

7 Eylül kapanışını 3,30 TL seviyesinden gerçekleştiren hisse senedinin, yüzde 50 bölünme sonrasındaki teorik fiyatı 2,20 TL olarak hesaplandı.

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Yatırımcıların bedelsiz pay hak kullanımına ilişkin takvim detayları şu şekilde açıklandı:

• Hak Kullanım Başlangıç Tarihi: 8 Eylül 2026

• Kayıt Tarihi: 9 Eylül 2026

• Hesaplara Geçiş (Ödeme) Tarihi: 10 Eylül 2026

Bölünme neticesinde, MHRGY hissesini elinde bulunduran yatırımcılar herhangi bir bedel ödemeksizin mevcut paylarının yüzde 50'si oranında yeni pay alma hakkı elde edecek.

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