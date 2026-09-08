Borsa İstanbul'da 8 Eylül 2026 Salı günü temettü ödemesi nedeniyle bir hissede fiyat düzeltmesi gerçekleştirildi. LDR Turizm A.Ş. (LIDER) yatırımcılarına 2025 yılı kârından yapılacak temettü ödemesinin üçüncü taksiti için hak kullanım tarihi bugün gerçekleşirken, Borsa İstanbul hissenin teorik fiyatını da açıkladı.

LIDER TEMETTÜ ÖDEMESİNDE ÜÇÜNCÜ TAKSİT

LDR Turizm'in 2025 yılı kârından yatırımcılarına yapacağı temettü ödemesinin dört taksit halinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Ödeme takviminde üçüncü taksit için nakit kâr payı hak kullanım tarihi 8 Eylül 2026 olarak belirlendi. Böylece LIDER yatırımcıları bugün temettünün üçüncü taksitinde hak kullanımını gerçekleştiriyor.

LIDER temettü Tutar Pay başına brüt temettü 0,0356506 TL Pay başına net temettü 0,0303030 TL Temettü sonrası teorik fiyat 22,564 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Hissenin temettü verimi ise yüzde 0,16 oldu.

1.000 LOT LIDER'İ OLAN NE KADAR TEMETTÜ ALACAK?

Temettü haberini diğerlerinden ayıran kısmı yatırımcının cebine girecek tutarla netleştirebiliriz.

Açıklanan pay başına 0,0303030 TL net temettü üzerinden hesaplandığında yatırımcıların üçüncü taksitte elde edeceği yaklaşık tutarlar şöyle:

LIDER lot sayısı Net temettü 100 lot 3,03 TL 500 lot 15,15 TL 1.000 lot 30,30 TL 5.000 lot 151,52 TL 10.000 lot 303,03 TL

Buna göre portföyünde 1.000 lot LIDER bulunan bir yatırımcının üçüncü taksit kapsamında alacağı net temettü yaklaşık 30,30 TL, 10 bin lotu bulunan yatırımcının ödemesi ise yaklaşık 303,03 TL olacak.

LIDER'DE SIRADA BİR TAKSİT DAHA VAR

LDR Turizm'in 2025 yılı kâr payının dört taksitte dağıtılmasına karar verilmesi nedeniyle 8 Eylül'deki ödeme sürecinin ardından temettü takviminde dördüncü taksit kalacak.

Böylece şirket, belirlenen takvim doğrultusunda 2025 yılı kârından yatırımcılarına yaptığı temettü dağıtımını son taksitle tamamlayacak.

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