Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri devam ediyor. 7 Eylül'de açıklanan işlemlerde 7 şirket piyasadan kendi paylarını satın alırken, geri alınan toplam hisse miktarı milyonlarca lota ulaştı. Günün en yüksek geri alımını ise 1 milyon 734 bin 353 lotla Margün Enerji (MAGEN) gerçekleştirdi.

4 ŞİRKET 1 MİLYON LOT EŞİĞİNİ AŞTI

Geri alım listesindeki bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise dört şirketin tek günde 1 milyon lotun üzerinde pay toplaması oldu.

MAGEN 1,73 milyon lotla ilk sırada bulunurken ENERY 1,15 milyon, ORGE 1,10 milyon ve DAGI 1,07 milyon lotluk geri alım gerçekleştirdi.

Bu dört şirketin tek başına aldığı pay miktarı yaklaşık 5,06 milyon lot oldu. Böylece açıklanan toplam geri alımların büyük bölümü bu dört hissede yoğunlaştı.

7 EYLÜL'DE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'da 7 eylül 2026 tarihinde(dün) geri alım şirketler şu şekilde sıralandı;

Hisse Şirket Geri alınan pay MAGEN Margün Enerji 1.734.353 lot ENERY Enerya Enerji 1.150.000 lot ORGE Orge Enerji 1.102.441 lot DAGI Dagi Giyim 1.075.421 lot AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz 375.000 lot NTHOL Net Holding 250.000 lot EKIM Ekim Turizm 100.000 lot TOPLAM 7 şirket 5.787.215 lot

PAY GERİ ALIMI YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Pay geri alımı, şirketlerin belirlenen program kapsamında Borsa İstanbul'da işlem gören kendi hisselerini piyasadan satın almasını ifade ediyor.

Şirketler pay fiyatındaki dalgalanmaların sınırlandırılması, şirket kaynaklarının değerlendirilmesi veya pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması gibi farklı gerekçelerle geri alım programı uygulayabiliyor.

Ancak geri alım yapılması tek başına hissenin yükseleceği anlamına gelmiyor. Yatırımcı açısından alınan lot miktarının yanı sıra geri alımın sermayeye oranı, işlemin gerçekleştirildiği fiyat ve şirketin toplam geri alım programı da önem taşıyor.