İş Yatırım bugün hangi hisseleri aldı ve sattı? 7 Eylül saat 15.00 itibarıyla ALBTN alımda, DSTKF satışta öne çıktı. Net satış 1 milyar TL'yi aştı.
Borsa İstanbul'da 7 Eylül 2026 işlemleri devam ederken İş Yatırım'ın saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği alım ve satımlarda öne çıkan hisseler belli oldu. Kurumun net işlem hacmi 1 milyar 16 milyon TL satış tarafında gerçekleşirken, alımlarda ALBTN, satışlarda ise DSTKF ilk sırada yer aldı.
İş Yatırım üzerinden gerçekleşen işlemlerde alım tarafında ALBTN, RGYAS, KUYAS, MGROS ve GRTHO öne çıktı. Satış tarafında ise DSTKF, AKBNK, BIMAS, SASA ve ASELS ilk sıralarda yer aldı.
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
Saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en yüksek net alım gerçekleştirdiği hisse ALBTN oldu. Kurumun ALBTN'deki net alımı yaklaşık 97,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken işlemlerin ortalama maliyeti 33,904 TL oldu.
ALBTN'yi 77,6 milyon TL ile RGYAS ve 75,2 milyon TL ile KUYAS takip etti.
|Hisse
|Net Alım
|Pay
|Ortalama Maliyet
|ALBTN
|97.856.211,92 TL
|%6,61
|33,904 TL
|RGYAS
|77.645.435,40 TL
|%5,24
|198,838 TL
|KUYAS
|75.184.673,50 TL
|%5,08
|68,572 TL
|MGROS
|68.932.455,00 TL
|%4,65
|530,323 TL
|GRTHO
|63.455.373,10 TL
|%4,28
|198,413 TL
SATIŞ TARAFINDA DSTKF İLK SIRADA
İş Yatırım'ın en yüksek net satış gerçekleştirdiği hisse ise DSTKF oldu. Kurumun DSTKF'deki net satışı yaklaşık 164,8 milyon TL olarak gerçekleşirken ortalama maliyet 2.333,029 TL seviyesinde oluştu.
DSTKF'yi 141,2 milyon TL net satışla AKBNK ve 136,6 milyon TL ile BIMAS takip etti.
|Hisse
|Net Satış
|Pay
|Ortalama Maliyet
|DSTKF
|-164.760.817,00 TL
|%6,60
|2.333,029 TL
|AKBNK
|-141.162.638,00 TL
|%5,65
|72,31 TL
|BIMAS
|-136.643.305,00 TL
|%5,47
|417,061 TL
|SASA
|-125.946.992,32 TL
|%5,04
|2,434 TL
|ASELS
|-123.522.439,00 TL
|%4,95
|396,371 TL
Alımlarda yaklaşık 97,9 milyon TL ile ALBTN öne çıkarken, satışlarda DSTKF'deki yaklaşık 164,8 milyon TL'lik işlem dikkat çekti.
İş Yatırım'ın son haftalardaki aracı kurum dağılımlarında da gün bazında yüksek net satışların görülebildiği, ancak öne çıkan hisselerin işlem gününe göre önemli ölçüde değiştiği görülüyor.
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