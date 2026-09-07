Borsa İstanbul'da 7 Eylül 2026 işlemleri devam ederken İş Yatırım'ın saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği alım ve satımlarda öne çıkan hisseler belli oldu. Kurumun net işlem hacmi 1 milyar 16 milyon TL satış tarafında gerçekleşirken, alımlarda ALBTN, satışlarda ise DSTKF ilk sırada yer aldı.

İş Yatırım üzerinden gerçekleşen işlemlerde alım tarafında ALBTN, RGYAS, KUYAS, MGROS ve GRTHO öne çıktı. Satış tarafında ise DSTKF, AKBNK, BIMAS, SASA ve ASELS ilk sıralarda yer aldı.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en yüksek net alım gerçekleştirdiği hisse ALBTN oldu. Kurumun ALBTN'deki net alımı yaklaşık 97,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken işlemlerin ortalama maliyeti 33,904 TL oldu.

ALBTN'yi 77,6 milyon TL ile RGYAS ve 75,2 milyon TL ile KUYAS takip etti.

Hisse Net Alım Pay Ortalama Maliyet ALBTN 97.856.211,92 TL %6,61 33,904 TL RGYAS 77.645.435,40 TL %5,24 198,838 TL KUYAS 75.184.673,50 TL %5,08 68,572 TL MGROS 68.932.455,00 TL %4,65 530,323 TL GRTHO 63.455.373,10 TL %4,28 198,413 TL

SATIŞ TARAFINDA DSTKF İLK SIRADA

İş Yatırım'ın en yüksek net satış gerçekleştirdiği hisse ise DSTKF oldu. Kurumun DSTKF'deki net satışı yaklaşık 164,8 milyon TL olarak gerçekleşirken ortalama maliyet 2.333,029 TL seviyesinde oluştu.

DSTKF'yi 141,2 milyon TL net satışla AKBNK ve 136,6 milyon TL ile BIMAS takip etti.

Hisse Net Satış Pay Ortalama Maliyet DSTKF -164.760.817,00 TL %6,60 2.333,029 TL AKBNK -141.162.638,00 TL %5,65 72,31 TL BIMAS -136.643.305,00 TL %5,47 417,061 TL SASA -125.946.992,32 TL %5,04 2,434 TL ASELS -123.522.439,00 TL %4,95 396,371 TL

Alımlarda yaklaşık 97,9 milyon TL ile ALBTN öne çıkarken, satışlarda DSTKF'deki yaklaşık 164,8 milyon TL'lik işlem dikkat çekti.

İş Yatırım'ın son haftalardaki aracı kurum dağılımlarında da gün bazında yüksek net satışların görülebildiği, ancak öne çıkan hisselerin işlem gününe göre önemli ölçüde değiştiği görülüyor.

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