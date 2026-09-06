15 yıl önce yalnızca 120 dolarlık Bitcoin alan bir yatırımcının yıllardır dokunmadığı cüzdan yeniden hareket etti. O dönem yaklaşık 3 dolardan alınan 40 Bitcoin'in değeri bugün 3 milyon doları aşarken, TL karşılığı yaklaşık 145 milyon liraya ulaştı. Neredeyse 15 yıl boyunca tek bir işlem yapılmayan cüzdanın yeniden aktif hale gelmesi kripto para piyasasında merak uyandırdı.

Üstelik bu, son günlerde ortaya çıkan tek örnek değil. Galaxy Research'ün blockchain verilerine göre 29 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yıllardır dokunulmayan dört eski Bitcoin cüzdanında hareket görüldü. Bu cüzdanlarda toplam 202,84 Bitcoin bulunuyor ve bunların değeri yaklaşık 15,73 milyon doları buluyor.

120 DOLARLIK YATIRIM 3 MİLYON DOLARI AŞTI

En çarpıcı örneklerden biri 2011 yılından bu yana Bitcoin'lerini elinde tutan yatırımcı oldu.

Kasım 2011'de Bitcoin'in ortalama fiyatı yaklaşık 3 dolar seviyesindeyken 40 Bitcoin'in maliyeti yalnızca 120 dolar civarındaydı. Yaklaşık 15 yıl boyunca bu Bitcoin'lere dokunulmadı.

Bugün ise aynı 40 Bitcoin yaklaşık 3,09 milyon dolar ediyor. Böylece yatırımın değerindeki artış yüzde 2.571.899'a ulaştı.

Güncel dolar kuru üzerinden bakıldığında 3 milyon dolar yaklaşık 145 milyon TL'ye karşılık geliyor.

12 YILDIR BEKLEYEN BAŞKA BİR CÜZDANDAN 11 MİLYON DOLAR ÇIKTI

Yıllar sonra işlem yapılan bir diğer cüzdanda ise 146,06 Bitcoin bulunuyordu. Yaklaşık 11,31 milyon dolar değerindeki Bitcoin'ler Kasım 2013'ten beri tutuluyordu.

Yaklaşık 12,8 yıl boyunca dokunulmayan Bitcoin'lerin o dönemdeki ortalama maliyeti 595 dolar civarındaydı. Aradan geçen sürede değer artışı yaklaşık yüzde 12.902'yi buldu.

2011'DEN BERİ BEKLEYENLER DE VAR

Aynı dönemde iki eski Bitcoin sahibi daha yıllar sonra ellerindeki varlıklarla işlem yaptı.

Bunlardan birinde Haziran 2011'den beri tutulan 10 Bitcoin bulunuyordu. Bu Bitcoin'lerin değeri yaklaşık 777 bin dolara ulaştı.

Diğerinde ise Şubat 2011'den bu yana tutulan 6,78 Bitcoin vardı. Bunların güncel değeri yaklaşık 551 bin dolar olarak hesaplandı.

Böylece yalnızca 29 Ağustos-4 Eylül arasında yıllar sonra işlem yapılan dört eski cüzdandaki Bitcoin miktarı 202,84'e, toplam değer ise yaklaşık 15,73 milyon dolara ulaştı.

ESKİ BITCOIN CÜZDANLARI HAREKETLENİYOR

Son işlemler daha geniş bir hareketliliğin devamı niteliğinde. Ağustos ayında 2011, 2012 ve 2014'ten beri hareketsiz olan altı farklı cüzdandan 10 günlük dönemde toplam 553,59 BTC transfer edilmişti. Bu Bitcoin'lerin işlem sırasındaki toplam değeri yaklaşık 40,15 milyon dolardı.

Galaxy Research verileri, 10 yıl veya daha uzun süredir hareket etmeyen Bitcoin'lerin 2026'da geçmiş yılların çoğuna kıyasla daha görünür biçimde yeniden hareket ettiğini gösteriyor. Bununla birlikte zincir üzerindeki transferler tek başına bu Bitcoin'lerin piyasada satışa çıkarıldığı anlamına gelmiyor.

Uzun yıllardır dokunulmayan cüzdanların neden şimdi hareket etmeye başladığı kesin olarak bilinmezken, eski Bitcoin'lerin yeniden dolaşıma girme ihtimali kripto para piyasasında yakından izleniyor.

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