Yatırımcı ilgisinin canlı kalmaya devam ettiği sektörde, şirket performansları arasında belirgin ayrışmalar yaşandı.

Ağustos ayında halka arz hisseleri arasında en yüksek getiriyi sunan şirket KARCL oldu. Aylık bazda yüzde 293,51 oranında primlenen KARCL, yatırımcısına sunduğu performansla listenin ilk sırasına yerleşti.

Ağustos ayının en çok kazandıran diğer halka arz hisseleri ise şu şekilde sıralandı:

• KARCL: Yüzde +293,51

• TKNKA: Yüzde +84,00 (20 Ağustos'ta 85,40 TL ile işleme başladı)

• ISVEA: Yüzde +82,03

• CITAS: Yüzde +74,00

• BIGEN: Yüzde +65,59

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Genel endeksteki yukarı yönlü harekete rağmen ağustos ayında bazı halka arz hisselerinde kâr satışları ve gerilemeler öne çıktı. Ayın en fazla değer kaybeden şirketi yüzde 33,29 düşüşle BALSU oldu.

Ağustos ayını kayıpla kapatan diğer öne çıkan şirketler:

• BALSU: Yüzde -33,29

• ARFYE: Yüzde -32,76

• ZGYO: Yüzde -23,62

• BULGS: Yüzde -16,09

• ORZAX: Yüzde -14,66

AĞUSTOS AYINDA 5 YENİ ŞİRKET BORSAYA MERHABA DEDİ

Ağustos ayı boyunca Borsa İstanbul'da 5 yeni şirketin işlem görme süreci başladı. İşte ağustos ayında kotasyona alınan şirketler ve halka arz fiyatları:

• Quick Sigorta (QUICK): 6 Ağustos (76,60 TL)

• Çitlekçi Mağazacılık (CITAS): 18 Ağustos (73,70 TL)

• Türker Vangölü Enerji (VEYAS): 20 Ağustos (136,00 TL)

• Teknika Plastik (TKNKA): 20 Ağustos (85,40 TL)

• Kapeks Kimya (KPEKS): 21 Ağustos (94,00 TL)

HALKA ARZ RÜZGARI EYLÜL AYINDA DA SÜRÜYOR

Halka arz tarafındaki hareketlilik eylül ayının ilk günlerinde de hız kesmeden devam etti.

İntetra Teknoloji (INTET) 1 Eylül itibarıyla 53,60 TL’den, Bakırcı GYO (BKRGY) ise 2 Eylül itibarıyla 12,93 TL halka arz fiyatıyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.